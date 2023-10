Studie stellt erhöhte Methanproduktion in arktischen Seen aufgrund der vergangenen Erwärmung fest

Eine neue Studie der Northwestern University und der University of Wyoming hat in Sedimenten konservierte Pflanzenbiomarker verwendet, um den Methankreislauf in arktischen Seen in den letzten 10,000 Jahren zu untersuchen. Durch die Analyse der wachsartigen Beschichtungen von Blättern, die in Sedimenten aus dem frühen bis mittleren Holozän konserviert waren, entdeckten die Forscher, dass die Erwärmung in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass Seen in einem weiten Bereich der Klimazonen Grönlands Methan erzeugten. Dies ist von Bedeutung, da Methan ein starkes Treibhausgas ist und es wichtig ist, alle Veränderungen seiner Produktion im Zuge der Erwärmung zu verstehen.

Die Forscher fanden heraus, dass die Seen über Tausende von Jahren hinweg einen intensivierten Methankreislauf aufrechterhielten, bis die natürliche Abkühlung einsetzte. Dies deutet auf eine Klimaabhängigkeit vom Methankreislauf in einigen arktischen Seen hin. Die Studie legt nahe, dass die anhaltende Erwärmung zu einem bisher unterschätzten Fluss der Methanemissionen aus Seen führen könnte, was für das Verständnis der möglichen Auswirkungen von Methan auf den Klimawandel von entscheidender Bedeutung ist.

Da die arktischen und borealen Landschaften die sich am schnellsten erwärmenden Regionen der Erde sind, ist es wichtig, die Dynamik zwischen Erwärmungstemperaturen und Methanproduktion in diesen Seen besser zu verstehen. Seen fungieren als bedeutende natürliche Methanquellen, aber die genaue Menge der Methanproduktion in arktischen Seen und wie sie sich mit der fortschreitenden Erwärmung verändern wird, ist noch nicht vollständig quantifiziert.

Die Forscher verwendeten Daten aus vier Seen in Grönland, um die Wasserstoffisotopenzusammensetzung von Wachsen von Wasserpflanzen im Sediment mit Biomarkern aus Landpflanzen und anderen Quellen zu vergleichen. Die Isotopenzusammensetzung der Biomarker aus Wasserpflanzen zeigte an den meisten Standorten eine Signatur von Methan im frühen bis mittleren Holozän. Dies deutet darauf hin, dass diese Pflanzen Methan absorbieren und möglicherweise einen Teil des in Seen produzierten Methans reduzieren, bevor es in die Atmosphäre gelangt.

Allerdings ist die Aufnahme von Methan in Pflanzen wahrscheinlich auf bestimmte Arten von Wassermoosen beschränkt, sodass nicht alle Seen oder sogar alle arktischen Seen die gleiche Dynamik aufweisen. Dennoch verdeutlicht diese Studie die Anfälligkeit großer Gebiete arktischer Seen gegenüber klimabedingten Veränderungen im Methankreislauf, die erhebliche Auswirkungen auf das globale Klima haben könnten.

Quellen:

– Wissenschaftliche Fortschritte: American Association for the Advancement of Science (AAAS)

- Definitionen

– Methan: ein starkes Treibhausgas

– Holozän: eine Periode intensiver Erwärmung, die aufgrund langsamer Veränderungen der Erdumlaufbahn vor 11,700 bis 4,200 Jahren auftrat