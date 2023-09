Unterstützung lokaler Unternehmen durch Werbung

By

Um unseren Abonnenten ein besseres Leseerlebnis zu bieten, haben wir den Anteil der Display-Werbung in unseren Artikeln um 80 % reduziert. Dadurch wird sichergestellt, dass der Inhalt weniger überladen ist und die Navigation einfacher ist.

Die immer noch gezeigte Display-Werbung stammt hauptsächlich von lokalen Unternehmen, die ihre Dienstleistungen in der lokalen Gemeinschaft bewerben. Durch die Schaltung dieser Anzeigen möchten wir das Wachstum unserer lokalen Unternehmen unterstützen und fördern, insbesondere in diesen herausfordernden Zeiten.

Lokale Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle in unserer Gemeinschaft. Sie bieten Beschäftigungsmöglichkeiten, tragen zur lokalen Wirtschaft bei und bieten einzigartige Produkte und Dienstleistungen an. Aufgrund der anhaltenden Herausforderungen, die durch verschiedene Faktoren, einschließlich der Pandemie, verursacht werden, benötigen diese Unternehmen jedoch so viel Unterstützung wie möglich.

Indem wir die Display-Werbung aus anderen Quellen reduzieren und uns auf lokale Unternehmen konzentrieren, möchten wir sicherstellen, dass unsere Abonnenten über die in ihrer Community verfügbaren Produkte und Dienstleistungen informiert sind und Zugriff darauf haben. Dies kommt nicht nur den Unternehmen zugute, indem es ihre Sichtbarkeit und Kundenbasis erhöht, sondern auch der gesamten lokalen Gemeinschaft.

Wir wissen, wie wichtig es ist, ein Gleichgewicht zwischen der Bereitstellung relevanter Werbung für unsere Leser und der Schaffung eines angenehmen Leseerlebnisses zu wahren. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, lokale Unternehmen in unserer Werbestrategie zu priorisieren.

Indem wir lokale Unternehmen durch Werbung unterstützen, tragen wir zum Aufbau einer stärkeren und widerstandsfähigeren Gemeinschaft bei. Als Abonnent freuen wir uns über Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung bei diesem Unterfangen.

Definitionen:

– Display-Werbung: Eine Art Online-Werbung, die typischerweise Bilder oder Videos umfasst und auf Websites und anderen Online-Plattformen angezeigt wird.

– Lokale Unternehmen: Kleine Unternehmen, die in einem bestimmten geografischen Gebiet tätig sind und auf die Bedürfnisse der lokalen Gemeinschaft eingehen.

Quellen:

- Keiner.