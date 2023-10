DNA-Überreste einer antiken Schildkröte entdeckt

In einem bedeutenden wissenschaftlichen Durchbruch haben Forscher DNA-Reste in den versteinerten Überresten einer Meeresschildkröte gefunden, die 6 Millionen Jahre alt ist. Diese Entdeckung stellt einen seltenen Fall dar, in dem genetisches Material in solch alten Wirbeltierfossilien identifiziert wurde. Das 2015 an der Karibikküste Panamas ausgegrabene Fossil enthält gut erhaltene Knochenzellen, sogenannte Osteozyten, und liefert wertvolle Einblicke in die genetische Ausstattung der Schildkröte.

Während das Fossil teilweise vollständig ist und eine relativ intakte Schale aufweist, fehlt der Rest des Skeletts. Schätzungen gehen davon aus, dass die Schildkröte im Laufe ihres Lebens etwa 30 cm lang war. Die genetische Analyse dieser alten DNA-Reste ergab eine enge Verwandtschaft mit den heutigen Kemp-Bastardschildkröten und Oliv-Bastardschildkröten.

Indiens Raumfahrtbehörde setzt auf soziale Medien und Partnerschaften

Die Indian Space Research Organization (ISRO) hat bedeutende Fortschritte gemacht, um sich in eine zugänglichere und integrativere Organisation zu verwandeln. Die jüngste Chandrayaan-3-Mission der Agentur, die erfolgreich auf dem Mond landete, verzeichnete über 8 Millionen Zuschauer auf ihrem YouTube-Livestream – ein Rekord für die Plattform. Dieser Erfolg zeigte nicht nur Indiens Leistungsfähigkeit in der kostengünstigen Raumfahrttechnik und -wissenschaft, sondern verdeutlichte auch die Bemühungen von ISRO, über soziale Medien mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten.

Laut verschiedenen Insidern, darunter aktuelle und ehemalige Mitarbeiter sowie Branchenexperten, hat der Fokus von ISRO auf den Aufbau einer starken Online-Präsenz und die Förderung von Partnerschaften zu seinem sich weiterentwickelnden Image beigetragen. Indem ISRO Weltraumforschungsveranstaltungen Millionen Menschen zugänglich macht, möchte ISRO die Öffentlichkeit inspirieren und über die Wunder des Kosmos aufklären.

Japans Mondmission verzögert sich

Das japanische Mondtransport-Startup ispace Inc. kündigte an, seine künftige Mondlandemission um ein Jahr auf 2026 zu verschieben. Die Entscheidung wird auf die Notwendigkeit einer besseren Vorbereitung auch auf einen Auftrag der NASA, der US-Raumfahrtbehörde, zurückgeführt um Verzögerungen bei der Komponentenlieferung zu beheben. Anfang des Jahres scheiterte der erste Mondlandeversuch von ispace, die Hakuto-R-Mission 1, an einer Fehlberechnung der Höhe. Berichten zufolge waren dem Scheitern der Mission monatelange Unruhen in der Wirtschaft vorausgegangen.

Mit der neu angesetzten Mission strebt ispace danach, die erlittenen Rückschläge zu überwinden und eine erfolgreiche Mondlandung zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit mit der NASA verdeutlicht nicht nur die Ambitionen des Unternehmens zur Monderkundung, sondern eröffnet auch Möglichkeiten, vom Fachwissen und den Ressourcen der NASA zu profitieren.

Definitionen:

Osteozyten: Knochenzellen, die für die Erhaltung und den Umbau des Knochengewebes verantwortlich sind.

Chandrayaan-3: Eine von der Indian Space Research Organization (ISRO) geleitete Mondmission zur Erkundung der Mondoberfläche und zur Durchführung wissenschaftlicher Experimente.

NASA: Die National Aeronautics and Space Administration, die Raumfahrtbehörde der Vereinigten Staaten, die für die zivile Weltraumforschung und -forschung zuständig ist.

