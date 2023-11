Die NASA steht vor bevorstehenden Herausforderungen, während sie sich weiter in die Weltraumforschung wagt

By

Das Office of the Inspector General (OIG) der NASA hat kürzlich seinen Jahresbericht für 2023 veröffentlicht und beleuchtet die Hindernisse, die die US-Weltraumbehörde auf ihrer ehrgeizigen Reise in die Tiefen des Weltraums erwarten. Der Bericht würdigt zwar die bedeutenden Erfolge, die die NASA seit ihrer Gründung im Jahr 1958 erzielt hat, betont aber auch die anhaltenden Probleme steigender Kosten und langer Zeitplanverzögerungen, die die Agentur bei verschiedenen Programmen, von der Raumfahrt bis hin zu großen wissenschaftlichen Vorhaben, weiterhin plagen.

Der Bericht hebt die geplante Rückkehr der Menschen zum Mond durch das Artemis-Programm als große Sorge hervor. Die mit dem Betrieb des Artemis-Weltraumstartsystems und der Orion-Besatzungskapsel verbundenen Kosten stellen eine gewaltige Herausforderung für die Nachhaltigkeit des Programms und die zukünftigen bemannten Explorationsziele der NASA dar. Mit geschätzten Kosten von 4.2 Milliarden US-Dollar pro Start von Artemis 1 zu Artemis 4, ohne die 42 Milliarden US-Dollar, die für die Vorbereitung dieser Systeme ausgegeben wurden, steht die NASA vor einer erheblichen finanziellen Belastung.

Trotz dieser Herausforderungen wurden im Artemis-Programm Fortschritte erzielt. Die erfolgreiche Datenerfassung vom SLS-Raketenstart und dem Flug der Orion-Kapsel während der Artemis-1-Mission im November 2022 spiegelt die Bemühungen der NASA wider, die Weltraumforschung voranzutreiben. Darüber hinaus arbeitet die Agentur aktiv daran, die Kosten für Mondflüge nach Artemis 4 zu senken, wichtige Systeme wie Raumanzüge zu entwickeln und das Missionsmanagement zu verbessern.

Eine weitere dringende Herausforderung, die im Bericht hervorgehoben wird, ist die bevorstehende Stilllegung der Internationalen Raumstation (ISS) Anfang der 2030er Jahre. Seit über zwei Jahrzehnten dient die ISS als Plattform für bahnbrechende wissenschaftliche Forschung in der Mikrogravitation und hat unser Verständnis der menschlichen Gesundheit im Weltraum erheblich verbessert. Um die menschliche Präsenz im erdnahen Orbit nach der ISS aufrechtzuerhalten, plant die NASA die Zusammenarbeit mit kommerziellen Raumstationen. Der Bericht warnt jedoch vor der möglichen Lücke zwischen der Stilllegung der ISS und der Verfügbarkeit kommerzieller Plattformen.

Der Transport in eine niedrige Erdumlaufbahn ist für die Aufrechterhaltung einer kontinuierlichen menschlichen Präsenz von entscheidender Bedeutung. Die Zusammenarbeit der NASA mit SpaceX und Axiom Space sowie Vereinbarungen mit der russischen Raumfahrtagentur Roskosmos sind für zuverlässige und kostengünstige Transportmöglichkeiten von entscheidender Bedeutung. Das OIG empfiehlt die Entwicklung eines Raumschleppers zur sicheren Entfernung der ISS aus der Umlaufbahn und zur Verringerung des Risikos, zur Entstehung von Weltraummüll beizutragen.

Auch die NASA steht vor Herausforderungen im Zusammenhang mit veralteter Infrastruktur und Einrichtungen. Der Bericht zeigt, dass fast 83 % der NASA-Einrichtungen ihre ursprünglich geplante Lebensdauer überschreiten, wobei sich die meisten an Küsten befinden, die anfällig für steigende Meeresspiegel und extreme Wetterereignisse sind. Darüber hinaus verfügt die NASA über mehr Infrastruktur als für geplante Missionen erforderlich, was zu Ineffizienzen führt.

Während die NASA das Artemis-Programm in Angriff nimmt und tiefer in den Weltraum vordringt, wird die Bewältigung dieser Herausforderungen von entscheidender Bedeutung sein, um ihre Position als globaler Marktführer in der Weltraumwissenschaft und -erkundung zu behaupten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist das Artemis-Programm?



Das Artemis-Programm ist die Initiative der NASA, Menschen zum Mond zurückzubringen und dort durch den Einsatz neuer Technologien und internationaler Partnerschaften eine nachhaltige Präsenz aufzubauen. Welche Herausforderungen sind mit dem Artemis-Programm verbunden?



Zu den größten Herausforderungen gehören die hohen Kosten für den Betrieb des Artemis-Weltraumstartsystems und der Orion-Besatzungskapsel, der Zeitplan für die Erreichung bemannter Erkundungsziele, technische Probleme während der Missionen und die Notwendigkeit, die Gesamtkosten des Programms zu senken. Was passiert nach der Stilllegung der Internationalen Raumstation (ISS)?



Die NASA plant eine Zusammenarbeit mit kommerziellen Raumstationen, um die menschliche Präsenz in der erdnahen Umlaufbahn aufrechtzuerhalten. Der Übergang muss jedoch nahtlos erfolgen, um Lücken zwischen der Stilllegung der ISS und der Verfügbarkeit kommerzieller Plattformen zu vermeiden. Wie geht die NASA mit veralteter Infrastruktur um?



Die NASA steht vor der Herausforderung einer veralteten Infrastruktur in ihren Einrichtungen. Die Agentur muss Einrichtungen renovieren oder ersetzen, deren ursprüngliche Lebensdauer überschritten wurde. Darüber hinaus planen sie, unnötige Infrastruktur zu reduzieren, um den Betrieb zu rationalisieren und die Kosteneffizienz zu steigern. Was wird getan, um den Weltraummüll zu reduzieren?



Eine der empfohlenen Lösungen ist die Entwicklung eines Raumschlepper-Deorbitfahrzeugs. Dieses Fahrzeug würde dazu beitragen, stillgelegte Raumstationen wie die ISS sicher aus der Umlaufbahn zu bringen, um das Risiko zu verringern, zum Weltraummüll beizutragen.