Ein NASA-Astronaut und zwei russische Kosmonauten sind nach über einem Jahr im Weltraum sicher wieder auf der Erde gelandet. Das Trio landete in einer Sojus-Kapsel, die in letzter Minute ersetzt wurde, nachdem ihre ursprüngliche Kapsel durch Weltraummüll beschädigt worden war. Was eine 180-tägige Mission sein sollte, wurde zu einem 371-tägigen Aufenthalt im Weltraum.

Der amerikanische Astronaut Frank Rubio brach den Rekord für den längsten US-Raumflug und übertraf damit den bisherigen Rekord von Mark Vande Hei. Allerdings hält Russland mit einer Mission, die Mitte der 437er Jahre 1990 Tage dauerte, immer noch den Weltrekord für den längsten Raumflug.

Die ursprüngliche Sojus-Kapsel musste vorzeitig zur Erde zurückkehren, als sie aufgrund eines durch Weltraumschrott verursachten Lochs ihr gesamtes Kühlmittel verlor. Ohne ausreichende Kühlung könnten die Elektronik und die Insassen der Kapsel gefährlich überhitzen. Die Ersatzkapsel wurde im Februar gestartet, aber es dauerte fast zwei Wochen, bis die Ersatzkapseln der Astronauten eintrafen.

Der Abstieg zurück zur Erde war mit starken Gravitationskräften verbunden, wobei die Astronauten einer mehr als vierfachen Schwerkraft ausgesetzt waren. Die Sojus-Kapsel landete in der kargen kasachischen Steppe und landete auf der Seite. Bergungsmannschaften rückten schnell vor, um die Astronauten zu bergen.

Während seiner Zeit im Weltraum verpasste Rubio wichtige familiäre Meilensteine, unter anderem war er nicht bei den schulischen Leistungen seiner Kinder dabei. Er gab zu, dass ein längerer Aufenthalt im Weltraum eine psychologische Herausforderung sei.

Die NASA hat derzeit keine Pläne für weitere einjährige Missionen, daher kann Rubio seinen Rekord vorerst behalten. Diese Mission war sowohl für Rubio als auch für seine russischen Kosmonautenkollegen der erste Raumflug. Seit ihrem Start von Kasachstan im vergangenen September haben sie insgesamt 253 Millionen Kilometer zurückgelegt und fast 6,000 Mal die Erde umkreist.

