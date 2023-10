Laut Neurologen sind Verbesserungen für die Gehirnerschütterungstests der AFL am Spieltag erforderlich

By

Führende Neurologen und ein ehemaliger AFL-Spieler haben vorgeschlagen, die am Spieltag durchgeführten Tests zur Beurteilung möglicher Hirnverletzungen zu verbessern, um Manipulationen durch Spieler vorzubeugen. Die Experten argumentieren, dass sichtbare Symptome einer Gehirnerschütterung bei der Entscheidung darüber, ob ein Spieler weiterspielen kann, stärker gewichtet werden sollten, da die aktuellen Erinnerungstests auswendig gelernt werden können. Dies folgt auf den Fall des Collingwood-Verteidigers Nathan Murphy, der sich aufgrund verschwommener Sicht und früherer Gehirnerschütterungen aus dem großen Finale ausgeschlossen hatte. Murphy gab an, dass er den Testprozess „auswendig kannte“, was es ihm erleichterte, die Prüfung zu bestehen.

Die Experten, Professor Alan Pearce von der La Trobe University und die Neurologin Rowena Mobbs von der Macquarie University, hoffen, dass Murphys Entscheidung zu Veränderungen in der Aufklärung über Gehirnerschütterungen führen wird. Derzeit verwenden Vereinsärzte Videobeurteilungen und Symptomlisten, um mögliche Gehirnerschütterungen zu beurteilen. Pearce argumentiert jedoch, dass das Protokoll in den letzten drei Jahrzehnten keine Fortschritte gemacht habe und anfällig für Manipulationen sei. Mobbs schlägt vor, dass jedes Anzeichen einer Gehirnerschütterung, wie etwa Koordinationsverlust oder Verwirrung, automatisch dazu führen sollte, dass ein Spieler aus dem Spiel ausgeschlossen wird.

Beide Experten betonen die Notwendigkeit einer besseren Aufklärung der Kommentatoren und einer verlängerten vorgeschriebenen Erholungsphase. Mobbs empfiehlt außerdem, die Erholungsphase von mindestens 12 Tagen auf vier Wochen zu verlängern. Pearce schlägt vor, dass die AFL Daten aus schnellen Biomarker-Messungen wie Blut- oder Speicheltests sammeln sollte, um Ärzten bei ihren Beurteilungen zu helfen. Auch der ehemalige Spieler Max Lynch fordert Verbesserungen und schlägt vor, dass das digitale Testsystem mehr als drei Listen haben sollte, um ein Auswendiglernen zu verhindern.

Die AFL lehnte es ab, sich zur Eignung der aktuellen Tests zu äußern, während der Insights and Impacts Report der AFL Players Association einen Anstieg der Spieler zeigte, die keine Gehirnerschütterungen meldeten. Das Thema Gehirnerschütterung und Spielersicherheit wurde bei einem AFL-Treffen angesprochen, bei dem die Vereinsbosse die Bedeutung von Aufklärung und Risikobewusstsein diskutierten. Lynch, der wegen wiederholter Gehirnerschütterungen in den Ruhestand ging, äußert seine Sorge um seine langfristige Zukunft und plädiert für verstärkte Forschung, um die Folgen von Gehirnerschütterungen besser zu verstehen.

