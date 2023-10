Kritische Einblicke in die Atmung von Fruchtfliegen bieten neue Möglichkeiten zum Verständnis von Aortenaneurysmen beim Menschen

By

Forscher der Universität Leipzig haben bei ihrer Untersuchung der Atmung von Fruchtfliegen einen Durchbruch erzielt und wertvolle Informationen freigelegt, die erhebliche Auswirkungen auf das Verständnis von Aortenaneurysmen beim Menschen haben könnten. Unter der Leitung von Dr. Matthias Behr vom Institut für Biologie führte das Team gemeinsam mit Forschern des Max-Planck-Instituts für multidisziplinäre Wissenschaften in Göttingen eine umfassende Untersuchung des Atmungssystems von Drosophila-Embryonen durch. Ihre kürzlich in der Fachzeitschrift eLife veröffentlichten Ergebnisse deuten auf einen interessanten Zusammenhang zwischen dem Trachealsystem von Fruchtfliegen und dem menschlichen Kreislaufsystem hin.

Die Studie ergab einen wichtigen Zusammenhang zwischen den Trachealzellen von Fruchtfliegen und der extrazellulären Matrix durch das Vorhandensein spezifischer Proteine, die als Dumpy und Piopio bekannt sind. Diese Entdeckung spiegelt die Annahme wider, dass ähnliche zugrunde liegende Mechanismen im menschlichen Kreislaufsystem existieren könnten. Genau wie das komplizierte Röhrensystem im Trachealsystem von Fruchtfliegen ist auch unser eigenes Kreislaufsystem auf ein komplexes Netz von Blutgefäßen angewiesen, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

Während der Embryonalentwicklung von Fruchtfliegen werden die Trachealtuben mit einer extrazellulären Matrix gefüllt, die von umgebenden Zellen abgesondert wird und eine wichtige strukturelle Unterstützung bietet. Mit dem weiteren Wachstum der Organe kann es jedoch zu Ungleichgewichten zwischen Zellbestandteilen und der extrazellulären Matrix kommen, was zu Verformungen der Zellmembranen führt. Um dem entgegenzuwirken, wirkt die Protease Notopleural wie eine Schere und spaltet gezielt Proteine ​​und Peptide, darunter auch Piopio, wodurch letztlich die Verbindungen zwischen Zellen und der extrazellulären Matrix durchtrennt werden.

Dr. Behr erklärt, dass sich die bei Fruchtfliegen beobachteten Defekte beim Menschen als Aortenaneurysma manifestieren könnten. Da die in der Studie identifizierten Proteine ​​auch beim Menschen vorkommen, bieten diese Ergebnisse einen spannenden Weg für zukünftige Forschungen zu den Ursprüngen von Aortenaneurysmen und anderen tubulären Erkrankungen. Das Verständnis der komplizierten Mechanismen, die bei der Aufrechterhaltung der Integrität tubulärer Systeme eine Rolle spielen, könnte möglicherweise zu Fortschritten bei der Diagnose, Prävention und Behandlung solcher Erkrankungen führen.

Diese bahnbrechende Forschung unterstreicht den Wert der Untersuchung von Modellorganismen wie Fruchtfliegen, da sie grundlegende biologische Prozesse mit dem Menschen teilen. Durch die Untersuchung der komplizierten Funktionsweise des Trachealsystems bei Fruchtfliegen gewinnen Wissenschaftler unschätzbare Erkenntnisse, die letztendlich zur Verbesserung der menschlichen Gesundheit beitragen können.

FAQ

Was ist das Trachealsystem?

Das Trachealsystem bezeichnet ein Röhrennetz bei Insekten und anderen Arthropoden, das den Transport von Luft oder Atemgasen erleichtert.

Was sind Aortenaneurysmen?

Aortenaneurysmen zeichnen sich durch eine abnormale Ausbeulung oder Ballonbildung der Aorta aus, dem primären Blutgefäß, das für den Transport von sauerstoffreichem Blut vom Herzen zum Rest des Körpers verantwortlich ist. Wenn das Aneurysma reißt, kann dies lebensbedrohlich sein.

Warum werden Fruchtfliegen in der Forschung eingesetzt?

Fruchtfliegen, insbesondere der Modellorganismus Drosophila, werden aufgrund ihrer kurzen Lebensdauer, einfachen Kultivierung und genetischen Ähnlichkeit mit Menschen häufig in der wissenschaftlichen Forschung eingesetzt. Ihre Studie bietet entscheidende Einblicke in grundlegende biologische Prozesse und hilft Forschern dabei, Mechanismen zu entschlüsseln, die potenzielle Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und Krankheiten haben.