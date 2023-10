Atomuhren: Ein Schritt in Richtung extrem präziser Zeitmessung

By

Ein internationales Physikerteam hat Fortschritte bei der Entwicklung einer äußerst genauen Uhr gemacht, die auf einem nuklearen Übergang basiert. Dem Team unter der Leitung von Yuri Shvyd'ko am Argonne National Laboratory in den USA gelang die resonante Anregung eines Kernübergangs in Scandium-45. Dieser Übergang hat das Potenzial, eine Kernuhr mit viel höherer Genauigkeit als aktuelle Atomuhren zu schaffen.

Uhren basieren auf einem Oszillator, der eine konstante Frequenz erzeugt. Für Atomuhren wird die Frequenz der Mikrowellenstrahlung verwendet, die von Cäsiumatomen emittiert wird. Allerdings bieten nukleare Übergänge die Möglichkeit noch genauerer Uhren. Kerne sind stabiler und kompakter als Atome, wodurch Kernuhren weniger anfällig für Rauschen und Störungen sind.

Eine der Herausforderungen bei der Entwicklung nuklearer Uhren besteht darin, kohärente Strahlung zu erzeugen, die mit einem nuklearen Übergang in Einklang steht. Mit der Weiterentwicklung von Röntgen-Freie-Elektronen-Lasern (XFELs) ist laut Shvyd'ko nun eine direkte Photonenanregung für Kernuhroszillatoren möglich. Das Team konzentrierte sich auf den 12.4-keV-Übergang in Scandium-45, der eine extrem schmale Bandbreite aufweist. Nur ein kleiner Teil der Röntgenstrahlen kann die Kerne resonant anregen, während Röntgenstrahlen außerhalb der Resonanz erhebliches Detektorrauschen verursachen.

Um dieses Problem anzugehen, führte das Team Experimente an der European-XFEL-Anlage in Deutschland durch. Sie feuerten Röntgenimpulse auf ein Folientarget aus Scandium-45 und entfernten das Target dann schnell, um das resonante Anregungssignal zu messen. Durch Scannen der Frequenz der einfallenden Lichtimpulse konnten sie die genaue Frequenz ermitteln, bei der die Resonanz auftritt.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Energie des Übergangs mit einer Unsicherheit gemessen werden konnte, die zwei Größenordnungen kleiner ist als der bisher beste Wert. Wenn weitere Verbesserungen erzielt werden können, könnten Atomuhren alle 1 Milliarden Jahre auf eine Sekunde genau gehen. Diese Technologie hat spannende Auswirkungen auf die Ultrahochpräzisionsspektroskopie, die Kernuhrentechnologie und die extreme Messtechnik.

Quelle: Nature (keine URL angegeben)