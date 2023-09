Mikrobielle Kontamination in Trinkwasserquellen im östlichen Coachella Valley gefunden

Forscher der Loma Linda University führten eine Studie im östlichen Coachella Valley durch und entdeckten eine mikrobielle Kontamination in gängigen Trinkwasserquellen, einschließlich Limonadenbrunnen in Fast-Food-Restaurants. Die Studie ergab, dass 41 % der Wasserproben aus diesen Limonadenbrunnen Gesamtcoliforme Keime enthielten, die als Indikator für Wasserverschmutzung dienen. Die Analyse identifizierte auch genetisches Material von Bakterien wie Salmonella spp., Pseudomonas aeruginosa und Escherichia coli.

Diese Studie, eine einzigartige Studie im östlichen Coachella Valley, unterstreicht die dringende Notwendigkeit strengerer Vorschriften und Wartungsmaßnahmen, um sauberes Trinkwasser in unterversorgten Gebieten sicherzustellen. Die Autoren der Studie empfehlen eine regelmäßige Reinigung und Spülung von Wasserspendern, um eine Wasserverschmutzung zu verhindern.

Die Forscher sammelten 72 Wasserproben aus Fast-Food-Getränkebrunnen, Wasserautomaten und Leitungswasser aus Quellen im Freien. Sie führten Messungen vor Ort durch und brachten die Proben zur konventionellen Anbaumethode und molekularen Analyse ins Labor. Die Ergebnisse deuteten auf das Vorhandensein von Biofilmen hin, organisierten Organismengemeinschaften, die in verschiedenen Umgebungen ernsthafte Probleme darstellen. In einigen Fällen überstieg die Menge an Bakterien in den Getränkeproben die von der Environmental Protection Agency festgelegten Höchstwerte.

Das Forschungsteam vermutet, dass sich im Laufe der Zeit Biofilm in Wasserverteilungssystemen bildet, die hauptsächlich aus Kunststoffrohren bestehen und Fast-Food-Getränkebrunnen und Wasserautomaten mit Wasser versorgen. Sie stellen außerdem fest, dass schlecht gewartete Filtersysteme in Getränkebrunnen eine Wasserverschmutzung nicht wirksam verhindern.

Das östliche Coachella-Tal ist ein Gebiet der Umweltgerechtigkeit, das überwiegend von Latino-Gemeinschaften bewohnt wird, darunter Migranten- und Landarbeiterfamilien, die beim Zugang zu sauberem Trinkwasser Schwierigkeiten haben. Die Studie betont, wie wichtig es ist, Überwachungsmaßnahmen und Vorschriften einzuführen, die speziell auf Fast-Food-Getränkebrunnen und Wasserspender abzielen. Die Autoren empfehlen die regelmäßige Reinigung und Spülung der Spender sowie die Verwendung antimikrobieller Röhrchen, um das Wachstum von Biofilmen zu kontrollieren.

Zu den künftigen Plänen der Forscher gehört die Durchführung einer Risikobewertung, um festzustellen, ob die in den Wasserproben identifizierten Mikrobenmengen eine Gesundheitsgefahr darstellen oder mit bestimmten Gesundheitszuständen verbunden sind.

Quelle:

– „Mikrobielle Kontaminationsanalyse von Trinkwasser aus Großspendern und Fast-Food-Restaurants im östlichen Coachella Valley, Kalifornien“ von Thomas Dama Hile, Stephen G. Dunbar und Ryan G. Sinclair, veröffentlicht in Water Supply.