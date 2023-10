Verwendung von KI zur Vorhersage der Bitterkeit von Arzneimitteln: Die Rolle von E-Zungen

Forscher des University College London (UCL) haben eine Methode entwickelt, die eine „elektrische Zunge“ und ein Modell der künstlichen Intelligenz (KI) nutzt, um die Bitterkeit von Drogen vorherzusagen. Die Sicherstellung, dass Medikamente einen verträglichen Geschmack haben, ist für die Patientencompliance von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei Kindern und Personen, die Langzeitmedikamente einnehmen. Es wurde festgestellt, dass der Geschmack das Haupthindernis für die Einnahme von Medikamenten bei Kindern ist und auch für Erwachsene ein Problem darstellt, insbesondere für diejenigen, die Medikamente gegen Krankheiten wie HIV einnehmen.

Das E-Tongue-Gerät, das aus auf den Geschmack reagierenden Sensoren besteht, weist Arzneimitteln Bitterkeitswerte zu und liefert so eine Schätzung der erwarteten Aversivität bei der geplanten klinischen Dosis. Indem die E-Zunge misst, wie viele Bittermoleküle an einem Kunststoffsensor haften, vergleicht sie diese mit einer klaren Probe und ermittelt so den theoretischen Bitterkeitsgrad eines Arzneimittels. Mit dieser Methode können Medikamente schneller und effektiver getestet werden als mit der Durchführung von Versuchen am Menschen.

Um die Arzneimittelentwicklung weiter zu beschleunigen, arbeitete das Forschungsteam mit Experten für maschinelles Lernen zusammen und erstellte ein KI-Modell. Anhand der Daten der E-Tongue zerlegt das KI-Modell ein Medikament in molekulare Deskriptoren, die den Geschmack bestimmen und den Grad der Bitterkeit vorhersagen. Die Forscher planen, das Modell als Open-Access-Tool zu nutzen, damit die pharmazeutische Entwicklung weltweit von den Daten zur Schmackhaftigkeit von Arzneimitteln profitieren kann.

Dr. Hend Abdelhakim von der UCL Global Business School for Health betonte, dass der Geschmack von Medikamenten besonders für Kinder problematisch sei, da sie über einen ausgeprägten Geschmackssinn verfügen. Bei Krankheiten, die eine Langzeitmedikation erfordern, wie etwa HIV, stellt der unangenehme Geschmack antiretroviraler Medikamente eine erhebliche Herausforderung für die Therapietreue der Patienten dar. Unabhängig von der Wirksamkeit des Arzneimittels wird es nicht wirken, wenn der Patient die Einnahme verweigert.

Diese Methode ist besonders relevant im Fall von Antibiotika, wo die Einhaltung der Behandlung von entscheidender Bedeutung ist, um die Entstehung antimikrobieller Resistenzen zu verhindern. Die Nichteinnahme der verschriebenen Antibiotikakur kann zur Entstehung antimikrobieller Resistenzen beitragen und ein größeres Problem für die Gesellschaft darstellen.

