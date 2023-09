Neue Entdeckung enthüllt Hinweise auf die Suche nach rosafarbenen Diamanten

Eine neue Studie von Forschern der Curtin University in Australien hat einen dritten Bestandteil identifiziert, der für die Bildung rosafarbener Diamanten auf der Erdoberfläche notwendig ist. Die Studie konzentrierte sich auf diamantreiches Gestein aus den Argyle-Vulkanen in Westaustralien und analysierte ihre Zusammensetzung mithilfe von Laserstrahlen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Vorhandensein rosafarbener Diamanten zusätzlich zu Kohlenstoff und den Kräften kollidierender tektonischer Platten Kontinente erfordert, die während des Kontinentalaufbruchs vor Hunderten von Millionen Jahren gedehnt wurden.

Die Entdeckung dieses fehlenden Inhaltsstoffs könnte erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Suche nach neuen Lagerstätten für rosa Diamanten haben. Der leitende Forscher Dr. Hugo Olierook erklärte, dass bei der Dehnung von Landmassen Lücken in der Erdkruste entstehen, die es diamantentragendem Magma ermöglichen, an die Oberfläche aufzusteigen. Die Argyle-Region, in der die Studie stattfand, entstand durch das Auseinanderbrechen eines alten Superkontinents.

Dr. Olierook erklärte weiter, dass die Kollision von Landmassen einen beschädigten Bereich oder eine „Narbe“ erzeugt, die nie vollständig heilen wird, und dass sich rosafarbene Diamanten in diesen vernarbten Regionen befinden. Er erwähnte, dass es möglich sein könnte, neue Quellen für rosa Diamanten zu entdecken, solange tiefer Kohlenstoff, Kontinentalkollisionen und Dehnungen vorhanden seien.

Trotz dieser aufregenden Entdeckung wird die Suche nach neuen Vorkommen rosafarbener Diamanten nicht ohne Herausforderungen sein. Die meisten Diamantenvorkommen wurden in der Vergangenheit in der Mitte alter Kontinente gefunden, wo Vulkane an der Oberfläche exponiert waren. Die Argyle-Region hingegen liegt an der Nahtstelle zweier alter Kontinente, die oft von Sand und Erde bedeckt sind. Dies bedeutet, dass die Möglichkeit unentdeckter Vulkane mit rosafarbenen Diamanten besteht, auch in Australien.

Die im Fachjournal Nature Communications veröffentlichte Forschung wirft nicht nur Licht auf die geologischen Prozesse hinter der Entstehung rosafarbener Diamanten, sondern liefert auch wertvolle Erkenntnisse für die Diamantenindustrie. Rosafarbene Diamanten sind seltene und äußerst begehrte Edelsteine. Der Argyle-Vulkan hat über 90 % des weltweiten Angebots hervorgebracht. Das Verständnis der für ihre Entstehung erforderlichen Bedingungen kann künftige Explorationsbemühungen leiten und möglicherweise zur Entdeckung neuer Quellen dieser Edelsteine ​​führen.

