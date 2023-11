Eine neue Ära chiraler Moleküle: Beschleunigung und Verlangsamung der Chiralitätsumkehr

By

Chiralität spielt eine faszinierende Rolle in der Welt der Molekularchemie, wo Moleküle mit identischen chemischen Formeln und Strukturen dramatisch unterschiedliche Eigenschaften aufweisen können. Chirale Moleküle, auch Enantiomere genannt, sind Spiegelbilder voneinander, ähnlich wie unsere linke und rechte Hand. Während die meisten chiralen Moleküle traditionell entweder als links- oder rechtshändig betrachtet werden, haben neue Forschungen das Potenzial für chirale Moleküle auf Basis von Helices aufgezeigt, ihre Händigkeit als Reaktion auf Umweltveränderungen zu ändern.

Ein Forscherteam unter der Leitung von Shigehisa Akine von der Universität Kanazawa veröffentlichte kürzlich seine bahnbrechenden Erkenntnisse in Science Advances. Sie zeigten, wie Umweltveränderungen den chiralen Inversionsprozess in großen Käfigmolekülen effektiv beschleunigen oder verlangsamen können, was zur Entwicklung eines neuartigen zeitprogrammierbaren schaltbaren Systems führte.

Die Forscher konzentrierten ihre Studie auf ein bestimmtes organisches Molekül namens „Metallocryptand (R6)-LNi3“, das Metallatome aufweist, die in einer käfigartigen Struktur angeordnet sind. Dieses Molekül kann in zwei Formen existieren: dem P-Typ (rechtshändig) und dem M-Typ (linkshändig). Ursprünglich hatte die reine Form von (R6)-LNi3 ein bevorzugtes Verhältnis von 12:88 für den P-Typ zum M-Typ. Durch die Einführung von Alkalimetallionen in das molekulare System beobachteten die Forscher jedoch eine deutliche Veränderung dieser Präferenz.

Die Bindung von Alkalimetallionen an den Metallocryptanden führte zu einer Verschiebung des bevorzugten Verhältnisses zwischen P- und M-Typ. Das verwendete spezifische Alkalimetall beeinflusste die Geschwindigkeit und das Ausmaß dieser Verschiebung. Beispielsweise führte die Einführung von Cäsiumionen zu einem langsamen Übergang vom M-Typ zum P-Typ, der schließlich innerhalb von 75 Stunden ein Verhältnis von 25:21 erreichte. Umgekehrt ermöglichten Kaliumionen einen schnellen Übergang, wobei ein Verhältnis von 68:32 in nur einer Minute erreicht wurde.

Die Unterschiede in den Bindungskonstanten zwischen den Metallionen und den beiden Formen des Moleküls sowie eine virtuelle Bindungskonstante für den Übergangsprozess waren für die Variationen in Geschwindigkeiten und Verhältnissen verantwortlich. Die Forscher betonten, dass diese Studie neue Möglichkeiten für die Entwicklung zeitprogrammierbarer molekularer Uhren und chiraler Sensoren mit invertierbarer Selektivität bei Bedarf eröffnet.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

F: Was sind chirale Moleküle?

A: Chirale Moleküle sind Molekültypen, die in zwei spiegelbildlichen Formen vorliegen, die als Enantiomere bezeichnet werden. Sie können nicht übereinander gelegt werden, ähnlich wie unsere linke und rechte Hand nicht übereinander gelegt werden können. Chiralität entsteht oft durch bestimmte molekulare Strukturen oder Anordnungen von Atomen.

F: Was ist Chiralitätsumkehr?

A: Unter Chiralitätsumkehr versteht man den Prozess, bei dem ein chirales Molekül von einem Enantiomer zu seinem spiegelbildlichen Enantiomer wechselt. Bei helikalen chiralen Molekülen kann sich die Helix in die eine oder andere Richtung drehen, was zu einem Wechsel der Händigkeit führt.

F: Wie haben die Forscher den chiralen Inversionsprozess beschleunigt und verlangsamt?

A: Dies erreichten die Forscher durch die Einführung von Alkalimetallionen in das System, das die chiralen Moleküle enthielt. Die Bindung dieser Metallionen an die Moleküle führte zu einer Verschiebung des bevorzugten Verhältnisses zwischen den beiden Enantiomeren, wobei unterschiedliche Metallionen die Geschwindigkeit und das Ausmaß der Verschiebung beeinflussten.

F: Was sind die möglichen Anwendungen dieser Forschung?

A: Diese Forschung eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung molekularer Uhren, die so programmiert werden können, dass sie bei Bedarf zwischen verschiedenen chiralen Zuständen wechseln. Dies hat auch Auswirkungen auf die Entwicklung chiraler Sensoren mit invertierbarer Selektivität, die eine Anpassung an verschiedene Situationen ermöglichen.

F: Warum sind chirale Moleküle in der Chemie wichtig?

A: Chirale Moleküle haben einzigartige Eigenschaften und Reaktivität, was sie in verschiedenen Bereichen wie Pharmazeutik, Materialwissenschaften und Biologie unverzichtbar macht. Das Verständnis und die Kontrolle chiraler Prozesse können zur Entwicklung verbesserter Arzneimittel, Katalysatoren und Materialien führen.