Neue Forschung nutzt die Ninjas der Natur, um Kiwis und Bienen zu schützen

Kiwi-Wissenschaftler erforschen eine bahnbrechende Lösung zur Bekämpfung gefährlicher Krankheitserreger im Agrarsektor, indem sie die Ninjas der Natur nutzen – Phagen-Biokontrollmittel. Der Begriff „Ninjas der Natur“ wurde von Dr. Heather Hendrickson, einer Dozentin an der Universität von Canterbury, geprägt, um Viren zu beschreiben, die gezielt schädliche Bakterien angreifen, ohne nützliche Bakterien zu schädigen. Im Gegensatz zu Antibiotika, die oft über ein breites Wirkungsspektrum verfügen, haben Phagen ein begrenztes Wirtsspektrum, was sie bei der Bekämpfung von Krankheitserregern sehr gezielt und wirksam macht.

In einem bahnbrechenden Unterfangen hat das interdisziplinäre Forschungsteam von Dr. Die Initiativen konzentrieren sich in erster Linie auf die Bekämpfung des Kiwifruchtkrebses (Psa) und des Amerikanischen Faulbrutvirus, der Honigbienen befällt.

Der Vorteil der Verwendung von Phagen liegt in ihrer Fähigkeit, gezielt Krankheitserreger zu infizieren und gleichzeitig andere für die Gesundheit des Organismus wichtige Mikroorganismen zu schonen. Wenn beispielsweise einer Honigbiene ein Phage verabreicht wird, würde er den spezifischen Krankheitserreger direkt angreifen, ohne die nützlichen Darmbakterien der Biene zu beeinträchtigen. Dieser präzise Zielmechanismus minimiert das Risiko einer Beeinträchtigung der allgemeinen Gesundheit des zu schützenden Organismus.

Die Nutzung der Biokontrolle durch Phagen hat erhebliche Auswirkungen auf den neuseeländischen Agrarsektor. Durch die Entwicklung maßgeschneiderter Phagenlösungen hoffen die Forscher, die Produktivität und Sicherheit in der Lebensmittelindustrie zu steigern und gleichzeitig das Umweltbewusstsein zu fördern. Darüber hinaus zielt das Projekt darauf ab, die produzierende Bioindustrie zu stärken, hochqualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen und den Zugang zu globalen Märkten zu erleichtern.

Die Forschungskooperation umfasst angesehene Institutionen wie die University of Otago, Plant and Food Research, das Cawthron Institute, BioSouth Ltd und Apiculture New Zealand. Indigene Perspektiven, geleitet von Māori-Wissenschaftlern und -Forschern, liefern wertvolle Einblicke in die Auswirkungen des Projekts auf die Taiao (Umwelt), insbesondere angesichts der Verbreitung von Māori-geführten Unternehmen im Primärsektor.

Die langfristige Vision für dieses Unterfangen geht über den Agrarsektor hinaus. Dr. Hendrickson glaubt, dass die Plattform durch den Aufbau der notwendigen Infrastruktur und des Fachwissens für den sicheren Einsatz von Phagen in der Landwirtschaft erweitert werden kann, um aufkommende Bedrohungen für die Lebensmittelproduktion anzugehen und sogar medizinisch relevante menschliche Krankheitserreger in Angriff zu nehmen. Diese Forschung eröffnet spannende Möglichkeiten für die Zukunft der Krankheitsbekämpfung und Biosicherheit in verschiedenen Branchen.

Das Projekt wurde bereits von Interessenvertretern unterstützt, darunter auch von Imkern, die großzügig Bodenproben zur Verfügung stellten. Als Zeichen der Dankbarkeit benannten die Forscher die entdeckten Phagen nach Mitwirkenden, einige nach bekannten Persönlichkeiten wie Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield und sogar den Imkern selbst.

Durch die Nutzung der Kraft der Ninjas der Natur ist Neuseeland gut aufgestellt, um die Krankheitsbekämpfung in der Landwirtschaft zu revolutionieren, lebenswichtige Ökosysteme zu schützen und möglicherweise den Weg für neuartige Ansätze zur Bekämpfung menschlicher Krankheitserreger zu ebnen.

FAQ

Was sind Phagen-Biokontrollen?

Bei Phagen-Biokontrollviren handelt es sich um Viren, die speziell auf schädliche Bakterien in Organismen abzielen und diese angreifen und so einen sehr gezielten Ansatz zur Krankheitsbekämpfung bieten.

Wie unterscheiden sich Phagen von Antibiotika?

Im Gegensatz zu Antibiotika, die sowohl schädliche als auch nützliche Bakterien schädigen können, haben Phagen ein begrenztes Wirtsspektrum, sodass sie bestimmte Krankheitserreger angreifen können, ohne nützliche Mikroorganismen zu beeinträchtigen.

Auf welche Krankheitserreger haben es die Forscher abgesehen?

Die Forschung konzentriert sich in erster Linie auf die Bekämpfung des Kiwifruchtkrebses (Psa) und des Amerikanischen Faulbrutvirus (AFB), der eine Bedrohung für Honigbienen darstellt.

Welche potenziellen Auswirkungen hat diese Forschung?

Die Forschung hat das Potenzial, die Produktivität und Sicherheit im Agrarsektor zu verbessern und gleichzeitig die verarbeitende Bioindustrie zu stärken, hochqualifizierte Arbeitsplätze zu schaffen und den Zugang zu umweltbewussten globalen Märkten zu erleichtern. Darüber hinaus könnte diese Forschung Auswirkungen auf die Bekämpfung neuer Bedrohungen in der Lebensmittelproduktion und sogar auf die Bekämpfung menschlicher Krankheitserreger haben.

Wer ist an der Forschungskooperation beteiligt?

An der Zusammenarbeit sind Forscher der University of Canterbury, der University of Otago, Plant and Food Research, des Cawthron Institute, BioSouth Ltd und Apiculture New Zealand beteiligt. Māori-Wissenschaftler und -Forscher liefern auch wertvolle indigene Perspektiven.