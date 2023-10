Neuer Sensor misst Partikel, die bei außerirdischen Landungen hochgeschleudert werden

Forscher der University of Central Florida haben einen innovativen laserbasierten Sensor namens Ejecta STORM (Sheet Tracking, Opacity, and Regolith Maturity) entwickelt, der in der Lage ist, die Größe und Geschwindigkeit von Partikeln zu messen, die bei der Landung von Raumfahrzeugen auf außerirdischen Oberflächen wie dem Mond freigesetzt werden oder Mars. Dieses Instrument wurde in Zusammenarbeit mit der NASA mit dem Xodiac-Lander getestet, der von Astrobiotic bereitgestellt wird, einem privaten Raumfahrtunternehmen, das von der NASA betreut wird, um kommerzielle Missionen zum Mond zu fördern.

Der Ejecta STORM-Sensor wurde während vier Testflügen evaluiert, bei denen der Xodiac-Lander angebunden war. Die bei diesen Tests gesammelten Daten werden zusätzlich zu den Daten, die während einer früheren Kampagne im Jahr 2020 gesammelt wurden, zur Entwicklung von Modellen beitragen, die es Wissenschaftlern ermöglichen, das Verhalten von Regolith-Auswurf während zukünftiger Missionen besser zu verstehen und vorherzusagen. Dieses Wissen wird es Ingenieuren ermöglichen, Maßnahmen zu ergreifen, um durch Partikel in der Luft verursachte Schäden an Weltraumhardware zu reduzieren oder abzumildern.

Eine große Herausforderung, die diese Partikel mit sich bringen, ist ihr Potenzial, den Betrieb von Geräten, Fahrzeugen oder Personal zu beeinträchtigen. Die feinen und groben Regolithpartikel, allgemein bekannt als loses Material auf der Oberfläche von Himmelskörpern, können leicht in Nähte und Risse eindringen und den Missionserfolg gefährden.

Ein aktuelles Beispiel für dieses Phänomen ist die erfolgreiche Landung des Landers Chandrayaan 3 auf der Mondoberfläche am 23. August 2023. Die Retrothruster auf dem Vikram-Lander leiteten die Freisetzung von Mond-Epiregolith ein, was zu einem „Ejekta-Heiligenschein“ aus leuchtend farbigem Material um den Lander führte. Dies stand im Kontrast zur ansonsten dunklen Mondoberfläche. Forscher der Indian Space Research Organization (ISRO) haben diesen einzigartigen Halo aktiv charakterisiert und analysiert.

Durch ein tieferes Verständnis darüber, wie die Abgasfahnen von Raketentriebwerken das Verhalten von Partikeln in der Luft beeinflussen, hoffen die Wissenschaftler, ihre Fähigkeit zu verbessern, die Herausforderungen im Zusammenhang mit Regolith-Auswurf bei zukünftigen Weltraummissionen vorherzusagen und zu bewältigen. Die Entwicklung laserbasierter Sensoren wie des Ejecta STORM bedeutet einen bedeutenden Fortschritt in dieser laufenden Suche.

FAQ

Was ist Regolith?

Unter Regolith versteht man die Schicht aus lockerem, fragmentiertem Material, die das feste Grundgestein von Himmelskörpern wie dem Mond oder dem Mars bedeckt.

Was sind Retrothruster?

Retrothruster sind Raketentriebwerke, die dazu dienen, den Sinkflug von Raumfahrzeugen bei der Landung auf Planetenoberflächen zu verlangsamen. Sie wirken der Geschwindigkeit des Raumfahrzeugs entgegen, um eine kontrollierte Landung zu erreichen.

Was ist Epiregolith?

Epiregolith bezieht sich auf die Schicht aus lockerem Material, einschließlich Regolith, die auf dem Grundgestein auf der Oberfläche von Himmelskörpern liegt.

Was ist ein laserbasierter Sensor?

Ein laserbasierter Sensor nutzt Lasertechnologie, um bestimmte Eigenschaften wie Partikelgröße und -geschwindigkeit in der Umgebung zu erkennen und zu messen.