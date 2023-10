Wissenschaftler erforschen neue Konzepte in der Strahlungsphysik, um leistungsstarke Lichtquellen zu erschließen

Eine bahnbrechende Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Photonics veröffentlicht wurde, hat die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern weltweit auf sich gezogen, da sie innovative Methoden zur Revolutionierung von Lichtquellen vorschlägt. Ein Forscherteam des portugiesischen Instituto Superior Técnico (IST), der University of Rochester, der University of California, Los Angeles und des französischen Laboratoire d'Optique Appliquée stellt auf der Suche nach superhellen Lichtquellen traditionelle Konzepte der Strahlungsphysik in Frage.

Die Studie stellt das Konzept der Quasiteilchen vor, die entstehen, wenn mehrere Elektronen ihre Bewegungen synchronisieren. Diese einzigartigen Wesen besitzen die bemerkenswerte Fähigkeit, sich schneller als das Licht zu bewegen und extremen Kräften standzuhalten. Durch die Nutzung der Kraft von Quasiteilchen wollen Wissenschaftler Lichtquellen schaffen, die die Intensität aktueller fortschrittlicher Quellen erreichen oder diese sogar übertreffen können und gleichzeitig deutlich kleiner sind.

Quasiteilchenbasierte Lichtquellen bergen ein enormes Potenzial und bieten Vorteile gegenüber bestehenden Optionen wie sperrigen Freie-Elektronen-Lasern. Die Einfachheit der Quasiteilchenmethode macht sie für praktische Demonstrationen innerhalb bestehender Laser- und Beschleunigeranlagen geeignet. Dieser Durchbruch eröffnet Möglichkeiten für bedeutende Fortschritte in der wissenschaftlichen und technologischen Forschung, von denen Labore, medizinische Einrichtungen und Unternehmen weltweit profitieren.

„Der faszinierendste Aspekt von Quasiteilchen ist ihre Fähigkeit, sich auf eine Weise zu bewegen, die die physikalischen Gesetze einzelner Teilchen nicht zulassen würden“, erklärt John Palastro, leitender Wissenschaftler am Labor für Laserenergetik. Palastros Team führte umfangreiche Computersimulationen mit hochmodernen Supercomputern durch, die vom European High-Performance Computing Joint Undertaking bereitgestellt wurden, um die einzigartigen Eigenschaften von Quasiteilchen in Plasmen zu untersuchen.

Die potenziellen Anwendungen quasiteilchenbasierter Lichtquellen umfassen ein breites Spektrum von Bereichen. Sie könnten die zerstörungsfreie Bildgebung für Virenscans erleichtern, Einblicke in biologische Prozesse wie die Photosynthese ermöglichen, die Entwicklung fortschrittlicher Computerchips ermöglichen und Aufschluss über die Natur der Materie in Himmelskörpern geben.

Bernardo Malaca, der Hauptautor der Studie und Doktorand am IST, bringt es treffend auf den Punkt: „Die Flexibilität ist enorm. Obwohl jedes Elektron relativ einfache Bewegungen ausführt, kann die Gesamtstrahlung aller Elektronen die eines Teilchens, das sich schneller als Licht bewegt, oder eines oszillierenden Teilchens nachahmen, auch wenn es lokal kein einziges Elektron gibt, das schneller als Licht ist oder ein oszillierendes Elektron .“

FAQ:

F: Was sind Quasiteilchen?

A: Quasiteilchen entstehen, wenn sich mehrere Elektronen synchron bewegen und die Fähigkeit besitzen, sich schneller als Licht zu bewegen und extremen Kräften standzuhalten.

F: Was sind die Vorteile quasiteilchenbasierter Lichtquellen?

A: Quasiteilchenbasierte Lichtquellen bieten eine mit fortschrittlichen Quellen vergleichbare Intensität, sind jedoch deutlich kleiner, was sie für verschiedene Forschungs-, Medizin- und Geschäftsanwendungen praktischer macht.

F: Was sind die möglichen Anwendungen von Quasiteilchen-basierten Lichtquellen?

A: Quasiteilchenbasierte Lichtquellen können für die zerstörungsfreie Bildgebung, das Verständnis biologischer Prozesse, die Entwicklung von Computerchips und die Erforschung von Himmelsmaterie verwendet werden.

F: Wie wurden die Eigenschaften von Quasiteilchen untersucht?

A: Die Forscher führten fortgeschrittene Computersimulationen mit Supercomputern durch, die vom Europäischen Gemeinschaftsunternehmen für Hochleistungsrechnen bereitgestellt wurden.

F: Wie ahmt Quasiteilchenstrahlung schneller als Licht oder oszillierende Teilchen nach?

A: Obwohl einzelne Elektronen nicht schneller als Licht sind oder oszillieren, kann die Gesamtstrahlung aller synchronisierten Elektronen das Verhalten solcher Teilchen nachahmen.