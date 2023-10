Gepaarte Schwarze Löcher, die durch die kosmische Expansion entstanden sind, könnten als eine Einheit erscheinen

Ein Team aus Astrophysikern und Mathematikern der University of Southampton, der University of Cambridge und des Institut de Ciències del Cosmos Universitat de Barcelona hat vorgeschlagen, dass bestimmte Paare von Schwarzen Löchern, die durch kosmische Expansion getrennt sind, mit einem einzelnen Schwarzen Loch gleicher Größe verwechselt werden könnten Masse. Dieser Befund stellt frühere Theoreme in Frage, die darauf hindeuten, dass es keine binären Lösungen für Schwarze Löcher geben kann. Es verstößt jedoch nicht gegen Einsteins allgemeine Relativitätstheorie.

Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass es für Einsteins Relativitätstheorie bezüglich Schwarzer Löcher nur eine Lösung gibt, was zu der Annahme führte, dass alle Schwarzen Löcher identisch sein müssen. Neuere Studien haben jedoch gezeigt, dass es Ausnahmen geben kann, ohne der Theorie der einzelnen Gleichungen zu widersprechen. Diese Ausnahmen treten auf, wenn externe Energie das System beeinflussen kann oder wenn sich Schwarze Löcher in einem Gleichgewichtszustand befinden und sich weder bewegen noch drehen.

In dieser Studie identifizierten die Forscher ein Szenario, in dem zwei Schwarze Löcher durch die Schwerkraft voneinander angezogen, aber auch gleichermaßen durch die kosmische Expansion abgestoßen werden. Infolgedessen würden sie in einem ständigen Zustand der Stasis gehalten. Durch die Anwendung komplexer mathematischer Modelle auf Schwarze Löcher mit entgegengesetzten Spins bestätigten die Forscher, dass eine solche Anordnung existieren könnte, ohne die allgemeine Relativitätstheorie zu verletzen. In diesem Fall würde das Paar Schwarzer Löcher aufgrund ihrer nicht unterscheidbaren Eigenschaften als eine Einheit erscheinen, obwohl es sich um separate Objekte handelt.

Diese Forschung trägt zu unserem Verständnis von Schwarzen Löchern und ihrem Verhalten im Kontext der kosmischen Expansion bei. Es eröffnet neue Möglichkeiten zur Untersuchung der Dynamik und Eigenschaften dieser Himmelsobjekte und stellt die Annahme in Frage, dass alle Schwarzen Löcher identisch sind. Weitere Forschungen in diesem Bereich könnten zu einem tieferen Verständnis der Natur von Schwarzen Löchern und ihrer Wechselwirkungen im Universum führen.

Quelle: Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.131401