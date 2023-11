Innovative 3D-Drucktechnologie ermöglicht die Herstellung komplexer Roboter aus unterschiedlich steifen und elastischen Polymeren

Forschern der ETH Zürich und eines US-Startups ist ein bahnbrechender Fortschritt in der 3D-Drucktechnologie gelungen, der es ihnen ermöglicht, komplexe Roboter mithilfe einer Kombination aus langsam aushärtenden Kunststoffen herzustellen. Diese neueste Entwicklung ebnet den Weg für die Entwicklung äußerst langlebiger und robuster Roboter aus hochwertigen Materialien.

Dieses Kunststück gelang dem Team mithilfe einer neuen Drucktechnologie, die vom MIT-Spinoff Inkbit entwickelt wurde. Mit Hilfe von ETH-Forschenden wurde die Technologie für den Einsatz mit langsam aushärtenden Polymeren optimiert, was zum erfolgreichen Druck einer Roboterhand mit Knochen, Bändern und Sehnen aus verschiedenen Polymeren in einem einzigen Druckvorgang führte.

Bisher wurden im 3D-Druck schnell aushärtende Polyacrylate verwendet, doch die für die Herstellung der Roboterhand notwendigen filigranen und komplizierten Strukturen konnten mit diesem Material nicht erreicht werden. Durch den Umstieg auf langsam aushärtende Thiolenpolymere konnten die Forscher deren außergewöhnliche elastische Eigenschaften nutzen. Diese Polymere kehren nach dem Biegen schnell in ihren ursprünglichen Zustand zurück und eignen sich daher ideal für die Herstellung der für diese Roboterhand erforderlichen elastischen Bänder.

Neben der Erhöhung der Flexibilität und Elastizität des Roboters bietet die Verwendung weicher Materialien auch erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlichen Robotern aus Metall. Soft-Roboter verursachen bei der Zusammenarbeit mit Menschen weniger Verletzungen und eignen sich besser für den Umgang mit zerbrechlichen Gegenständen.

Um den langsam aushärtenden Polymeren gerecht zu werden, führten die Forscher einen 3D-Laserscanner in den Druckprozess ein. Dieser Scanner stellt sicher, dass jede gedruckte Schicht gründlich auf Oberflächenunregelmäßigkeiten überprüft wird. Anstatt zu versuchen, Unebenheiten auszugleichen, integriert die Technologie die Unregelmäßigkeiten in den Druckprozess. Ein Feedback-Mechanismus berechnet präzise Anpassungen der Material- und Druckparameter in Echtzeit und gewährleistet so eine außergewöhnliche Genauigkeit.

Dieser Durchbruch in der 3D-Drucktechnologie erweitert nicht nur die Möglichkeiten der Roboterfertigung, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für den Einsatz von Polymeren in verschiedenen Branchen. Die Möglichkeit, komplexe Strukturen aus mehreren Materialien in einem einzigen Durchgang zu drucken, bietet eine unglaubliche Designvielfalt und birgt ein enormes Potenzial für zukünftige Fortschritte bei Robotersystemen.

FAQ

Welche Bedeutung hat diese Forschung?

Diese Forschung zeigt die Fähigkeit der 3D-Drucktechnologie, komplexe Roboter mithilfe einer Kombination aus starren und elastischen Polymeren in einem einzigen Druckvorgang zu erstellen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung äußerst langlebiger und robuster Roboter mit komplexen Strukturen.

Warum ist der Einsatz langsam aushärtender Polymere wichtig?

Langsam aushärtende Polymere wie Thiolenpolymere verfügen über hervorragende elastische Eigenschaften und kehren nach dem Biegen schnell in ihren ursprünglichen Zustand zurück. Damit eignen sie sich ideal für die Herstellung elastischer Bänder in Robotern, sorgen für Flexibilität und verringern das Verletzungsrisiko bei der Arbeit mit Menschen oder beim Umgang mit empfindlichen Gegenständen.

Welche Vorteile haben Softroboter gegenüber herkömmlichen Robotern aus Metall?

Softroboter bieten mehr Sicherheit bei der Zusammenarbeit mit Menschen, da ihre weichen Materialien das Verletzungsrisiko verringern. Sie eignen sich auch besser für den Umgang mit zerbrechlichen Gütern. Darüber hinaus ermöglicht die Flexibilität von Softrobotern komplexere und kompliziertere Bewegungen.

Wie verbessert die Ergänzung eines 3D-Laserscanners den Druckprozess?

Der 3D-Laserscanner prüft jede gedruckte Schicht auf Oberflächenunregelmäßigkeiten. Anstatt zu versuchen, diese Unregelmäßigkeiten zu glätten, werden sie durch die Drucktechnologie in die nachfolgenden Schichten integriert und so die Unebenheiten ausgeglichen. Dies gewährleistet eine präzise Anpassung der Materialabscheidung und der Druckparameter, was zu hochpräzisen gedruckten Strukturen führt.