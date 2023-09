Wissenschaftler entdecken „Alice Ring“ im Quantenreich und bieten Einblick in das Spiegeluniversum

By

Wissenschaftler, die den Quantenbereich erforschen, haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht, die möglicherweise die Geheimnisse dieser schwer fassbaren Dimension lüften könnte. Das Team unter der Leitung von Professor Mikko Möttönen von der Aalto-Universität und Professor David Hall vom Amherst College hat ein außergewöhnliches Phänomen beobachtet, das als „Alice-Ring“ bekannt ist. Diese flüchtigen Strukturen, benannt nach Lewis Carrolls Spiegeluniversum in „Alice im Wunderland“, könnten möglicherweise als Tore zu einem jenseitigen Spiegeluniversum dienen.

In der Quantenphysik werden Monopole als Gegenstücke zu Dipolen vorgeschlagen. Während Dipole an entgegengesetzten Enden positive und negative Ladungen aufweisen, besitzen Monopole entweder eine positive oder eine negative Ladung. Die Hypothese ist, dass beim Zerfall eines magnetischen Monopols eine kurze ringförmige Struktur entsteht, ähnlich dem von Carroll beschriebenen Spiegeluniversum.

Jahrzehntelang blieben Alice-Ringe schwer fassbar, doch das Forschungsteam behauptet, diese Strukturen zum ersten Mal in der Natur beobachtet zu haben. Die Forscher manipulierten ein Gas aus Rubidiumatomen in einem nichtmagnetischen Zustand nahe dem absoluten Nullpunkt und erzeugten einen Monopol, indem sie den Nullpunkt eines dreidimensionalen Magnetfelds in das Quantengas lenkten. Das Ergebnis war ein perfekt geformter Alice-Ring.

Es ist erwähnenswert, dass Alice-Ringe außergewöhnlich zerbrechlich sind und nur wenige Millisekunden halten. Die geringste äußere Krafteinwirkung führt dazu, dass sie zerfallen. Von der Mitte des Rings aus betrachtet erscheint die Welt jedoch gespiegelt, als wäre der Ring ein Portal in eine Welt aus Antimaterie. Diese Beobachtung bestätigt die Parallele zu Carrolls Spiegeluniversum.

Diese bahnbrechende Entdeckung wurde in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlicht und bietet ein potenzielles Fenster zu einem tieferen Verständnis der Quantenphysik. Während es ungewiss ist, ob dieser Durchbruch dazu führen wird, dass man mit verrückten Hutmachern Teepartys besucht, eröffnet er neue Möglichkeiten für die Erforschung der komplexen Natur des Quantenreichs.

