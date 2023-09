Erkundung der Tiefen der Sierra de Atapuerca

Eine aktuelle geologische Studie von Josep M. Parés und seinem Team am Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) hat sich mit dem Untergrund der Sierra de Atapuerca in Spanien befasst. Ziel der in der Fachzeitschrift Marine and Petroleum Geology veröffentlichten Studie war es, die Tiefenstruktur des Gebiets und seine geologischen Zusammenhänge zu verstehen.

Die Untersuchung ergab, dass es sich bei den unter der Oberfläche vorhandenen Materialien um die Kalksteine ​​handelt, die entlang der Sierra de Atapuerca sichtbar sind. Diese Materialien sind nur die „Spitze des Eisbergs“ einer viel größeren unterirdischen Struktur, die sich über eine Breite von über 5 km erstreckt. Diese Struktur entstand durch das Vorhandensein weicher Materialien, insbesondere Trias-Lutite und Evaporite, die die Bewegung der Schichten ermöglichten.

Die Studie beleuchtet auch die geologische Anordnung der Sierra de Atapuerca. Traditionell als Antiklinale beschrieben, zeigten die geologischen Untersuchungen, dass diese Struktur über eine Tiefe von 1,000 m hinausreicht. In dieser Tiefe ruhen die mesozoischen Schichten auf einem paläozoischen Grundgebirge, das starr und kristallin ist. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Faltung der Schichten durch das Vorhandensein spezifischer Materialien ermöglicht wurde, die als Gleitmittel oder Ablöseebenen fungieren und es den Schichten ermöglichen, über das starre Grundgebirge zu gleiten. Im Fall des Duero-Beckens besteht die Ablösungsebene aus Materialien aus der Trias-Zeit, die mechanisch schwach sind und die Bewegung und Faltung der darüber liegenden Schichten erleichtern.

Die Ergebnisse dieser Studie liefern wertvolle Einblicke in die Tiefenstruktur der Sierra de Atapuerca und ihre geologischen Zusammenhänge. Das Verständnis der unterirdischen Geologie dieser Region ist für die weitere Erforschung ihrer geologischen Geschichte und möglichen Auswirkungen auf die menschliche Evolution von entscheidender Bedeutung.

Quelle: Pedro Cámara et al., Connecting the Iberian Range with the Basque-Cantabrian Basin: The structure of the Sierra de Atapuerca (Spanien), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Quelle: CENIEH

Zitat:

Forscher untersuchen die Tiefen der Sierra de Atapuerca (2023, 19. September), abgerufen am 19. September 2023 von phys.org/news/2023-09- Depths-sierra-de-atapuerca.html

Hinweis: Dieser Artikel wurde basierend auf dem Quellartikel neu geschrieben.