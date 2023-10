Die innere Maschinerie der Zellen: Wie sie auf Hitzestress reagieren

By

Wissenschaftler der University of Chicago haben mithilfe fortschrittlicher bildgebender Verfahren Einblicke in die Reaktion von Zellen auf Hitzestress gewonnen. Das Forschungsteam unter der Leitung von Asif Ali und David Pincus konzentrierte sich auf die Hitzeschockreaktion, einen biologischen Anpassungsmechanismus, der sowohl bei einzelligen Hefen als auch beim Menschen vorkommt. Das Team nutzte eine neue Bildgebungstechnik namens Lattice Light Sheet 4D Imaging, die volldimensionale Bilder von Komponenten in lebenden Zellen erstellt.

Die in Nature Cell Biology veröffentlichte Studie ergab, dass Zellen als Reaktion auf einen Hitzeschock einen Schutzmechanismus für ihre verwaisten ribosomalen Proteine ​​einsetzen. Diese für das Wachstum essentiellen Proteine ​​sind sehr anfällig für Aggregation, wenn die normale Zellverarbeitung zum Erliegen kommt. Das Team entdeckte, dass die Zellen diese Proteine ​​in flüssigkeitsähnlichen Kondensaten konservieren. Sobald der Hitzeschock nachlässt, helfen molekulare Chaperonproteine ​​dabei, diese Kondensate aufzulösen, was die Integration der verwaisten Proteine ​​in funktionsfähige reife Ribosomen erleichtert.

Die Studie zeigte auch, dass Zellen, die nicht in der Lage sind, den flüssigen Zustand der Kondensate aufrechtzuerhalten, die Erholung verzögert haben und um zehn Generationen zurückfallen, da sie Schwierigkeiten haben, die verlorenen Proteine ​​zu reproduzieren. Diese Forschung liefert wertvolle Einblicke in die grundlegenden Mechanismen der zellulären Anpassung und könnte Auswirkungen auf das Verständnis und die Behandlung menschlicher Krankheiten haben, die mit fehlgefalteten oder aggregierten Proteinen zusammenhängen, wie etwa Krebs und neurodegenerative Erkrankungen.

Die in dieser Studie verwendeten innovativen Bildgebungstechniken haben es Forschern ermöglicht, verwaiste ribosomale Proteine ​​in Zellen in Echtzeit sichtbar zu machen und so ein neues Verständnis zellulärer Prozesse zu ermöglichen, die zuvor unsichtbar waren. Diese Forschung stellt einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der Zellbiologie dar und unterstreicht die Bedeutung der Anpassung für das Überleben der Zellen.

Quellen:

– Nature Cell Biology Journal, 16. Oktober 2023