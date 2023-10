„Die Grenzen der Wasserzeichenmarkierung von KI-Bildern: aktueller Stand und zukünftige Perspektiven“

Zusammenfassung: Die Wirksamkeit der Wasserzeichenmarkierung von KI-generierten Bildern wird durch aktuelle Studien von Forschern in Frage gestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass bestehende Wasserzeichentechniken anfällig für Angriffe sind und daher für die Identifizierung von KI-generierten Inhalten unzuverlässig sind. Wasserzeichen, mit denen die Herkunft von Bildern und Texten im Internet zurückverfolgt werden soll, gelten als vielversprechende Strategie zur Bekämpfung von Fehlinformationen und Deepfakes. Forscher haben jedoch gezeigt, wie einfach es ist, Wasserzeichen zu entfernen oder sie sogar zu von Menschen erstellten Bildern hinzuzufügen, was zu Fehlalarmen führt. Große KI-Akteure, darunter OpenAI, Alphabet und Meta, haben sich verpflichtet, Wasserzeichentechnologie zu entwickeln, um das Problem manipulierter Medien anzugehen. Dennoch weisen Experten darauf hin, dass Wasserzeichen allein nicht ausreichen, um KI-Fälschungen zu erkennen, und betonen die Notwendigkeit einer Kombination mit anderen Technologien. Während einige das Anbringen von Wasserzeichen als wertvolles Instrument zur Schadensminimierung und zum Erkennen untergeordneter KI-Fälschungsversuche betrachten, sind andere hinsichtlich seiner Wirksamkeit pessimistisch. Trotz der Mängel aktueller Wasserzeichentechniken glauben einige Forscher, dass eine Verbesserung und ein ordnungsgemäßes Management der Erwartungen an Wasserzeichen zur Gesamtlösung bei der Bekämpfung von KI-generierten Inhalten beitragen können.

Definitionen:

– Wasserzeichen: Der Prozess der Einbettung digitaler Informationen oder Markierungen in Bilder oder Textdateien, um deren Echtheit zu überprüfen und ihre Herkunft zu ermitteln.

– KI-generierte Bilder: Bilder, die mit Algorithmen der künstlichen Intelligenz erstellt wurden und oft als Deepfakes bezeichnet werden.

