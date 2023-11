Neue Entdeckungen werfen Licht auf den Sonnenfleck Aurora

By

Ein Team von Astronomen hat eine faszinierende Entdeckung über das Sonnenfleck-Aurora auf der Sonne gemacht. Es wurde festgestellt, dass Radioemissionen, die über einer dunklen Region auf der Sonnenoberfläche beobachtet wurden, auroraähnliche Eigenschaften haben. Diese Emissionen wurden etwa 24,855 Meilen über dem Sonnenfleck entdeckt und aufgrund ihrer Spektren, Polarisation und Dauer als „auroraähnlich“ beschrieben.

Im Gegensatz zu den Polarlichtern der Erde, die entstehen, wenn geladene Teilchen von der Sonne mit unserer Atmosphäre interagieren, treten die Polarlichtemissionen der Sonnenflecken bei viel höheren Frequenzen auf. Verantwortlich für diesen Unterschied ist das Magnetfeld des Sonnenflecks, das etwa 2,500 Mal stärker ist als das der Erde. Während die Polarlichter der Erde typischerweise bei niedrigeren Frequenzen auftreten, die von Hunderttausenden kHz bis etwa 1 Million kHz reichen, treten die Polarlichtemissionen der Sonnenflecken in einem höheren Frequenzbereich auf.

Die Entdeckung dieser langanhaltenden polarisierten Radioausbrüche, die vom Sonnenfleck ausgehen, stellt unser derzeitiges Verständnis der stellaren magnetischen Prozesse in Frage. Früher ging man davon aus, dass Sonnenradioausbrüche nur Minuten oder Stunden dauern. Diese neu beobachteten Emissionen hielten jedoch über eine Woche an, was auf ein einzigartiges Phänomen hindeutet.

Diese Entdeckung liefert nicht nur Einblicke in die magnetischen Prozesse der Sonne, sondern hat auch Auswirkungen auf das Verständnis anderer Sterne im Universum. Durch die Untersuchung unserer eigenen Sonne können Wissenschaftler die starken Emissionen von M-Zwergen, der häufigsten Sternart im Universum, besser interpretieren.

Weitere Forschungen und Beobachtungen, sowohl mit bodengestützten Teleskopen als auch mit Raumsonden, werden dazu beitragen, die Dynamik auf der Sonnenoberfläche zu entschlüsseln. Raumfahrzeuge wie der Solar Orbiter und die Parker Solar Probe der NASA liefern bereits wertvolle Daten über die koronalen Massenauswürfe der Sonne und die auf ihrer Oberfläche auftretenden Stürme.

Während wir unsere Sonne weiter erforschen und verstehen, gewinnen wir ein tieferes Verständnis für die komplizierten Prozesse, die das Leben auf der Erde antreiben und das Universum um uns herum formen.

-

FAQ

Was ist ein Sonnenfleck?

Ein Sonnenfleck ist ein dunkler Bereich auf der Sonnenoberfläche, der kühler erscheint als die helleren Teile. Es wird durch starke Magnetfelder verursacht, die etwa 2,500 Mal stärker sind als die der Erde und die die Wärmeübertragung in diesen Regionen behindern.

Wie unterscheiden sich Sonnenflecken-Auroren von den Polarlichtern der Erde?

Sonnenflecken-Auroren treten mit höheren Frequenzen auf als die Polarlichter der Erde. Sie entstehen dadurch, dass das Magnetfeld des Sonnenflecks tausendmal stärker ist als das der Erde. Polarlichter der Erde treten typischerweise bei niedrigeren Frequenzen auf.

Was können wir aus der Untersuchung der Polarlichter der Sonne lernen?

Die Untersuchung der Polarlichter der Sonne hilft uns, die magnetischen Prozesse der Sonne zu verstehen und bietet Einblicke in andere Sterne im Universum. Durch die Untersuchung unserer eigenen Sonne können wir die Emissionen von M-Zwergen, der häufigsten Sternart, besser interpretieren.