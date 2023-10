Wirksame Behandlung bei Schwefelsenfvergiftung gefunden

By

Schwefelsenf, ein chemischer Kampfstoff, der seit dem Ersten Weltkrieg häufig in der Kriegsführung eingesetzt wird, stellt Forscher seit langem vor die Herausforderung, eine wirksame Behandlung zu finden. Eine kürzlich von zwei Forschern der South Dakota State University durchgeführte Studie hat jedoch einen möglichen therapeutischen Ansatz zur Behandlung einer Schwefelsenfvergiftung entdeckt.

Frühere Untersuchungen zu Schwefelsenf haben gezeigt, dass das Gas sowohl unmittelbare als auch langfristige Auswirkungen auf seine Opfer hat. Zu den unmittelbaren Auswirkungen zählen ein bitterer Geschmack im Mund, Knoblauchgeruch, Kopfschmerzen, Sehverlust, Blasenbildung und blutende Haut. Die Langzeitfolgen können bis zu 40 Jahre nach der Exposition auftreten und umfassen Komplikationen in Lunge, Augen und Haut.

Die Schwierigkeit, eine Behandlung zu finden, liegt darin, dass Schwefelsenf über mehrere Angriffsmechanismen auf den Körper verfügt und sich dadurch von anderen chemischen Waffen unterscheidet, die auf ein einzelnes Enzym abzielen. Allerdings haben die Forscher ein Molekül namens Methimazol identifiziert, das eine gewisse Reaktivität mit Schwefelsenf zeigt, ohne Hautschäden zu verursachen.

Methimazol könnte möglicherweise als wirksame Behandlungsoption für eine Schwefelsenfvergiftung dienen. Die Forscher bereiten derzeit ein Stipendium vor, um ihre Forschung an lebenden Organismen voranzutreiben und diese Behandlung letztendlich allgemein verfügbar zu machen.

Die Ergebnisse dieser Studie geben Hoffnung für diejenigen, die Senfgas ausgesetzt sind, und bieten die Möglichkeit, sowohl die unmittelbaren als auch die langfristigen toxischen Auswirkungen des Gases zu verringern. Weitere Studien sind im Gange, um die Wirksamkeit von Methimazol in vivo zu bewerten.

Dieser Durchbruch bei der Suche nach einer wirksamen Behandlung für eine Schwefelsenfvergiftung stellt einen bedeutenden Fortschritt auf dem Gebiet der Forschung zur Exposition gegenüber chemischen Kampfstoffen dar.

