Neuer Artikel: Erforschung der Rolle von Mykorrhizaarten bei der Kohlenstoffbindung im Wald

In einer kürzlich in Nature Climate Change veröffentlichten Studie haben Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften (CAS) den komplizierten Zusammenhang zwischen Mykorrhizaarten und der Kohlenstoffbindung in Waldökosystemen aufgedeckt. Unter der Leitung von Prof. Zhu Jiaojun untersuchte das Team die Auswirkungen globaler Veränderungsfaktoren wie Stickstoffablagerung und Erwärmung auf den Kompromiss zwischen Pflanzenbiomasse und Kohlenstoffanreicherung im Boden.

Wälder sind wichtige Kohlenstoffspeicher und speichern etwa 80 % des terrestrischen Kohlenstoffs. Die beiden häufigsten Arten von Mykorrhizapilzen, die in Waldökosystemen vorkommen, sind arbuskuläre Mykorrhizapilze (AM) und Ektomykorrhizapilze (ECM). Die spezifische Verbindung zwischen Pflanzen und diesen Mykorrhizatypen spielt eine entscheidende Rolle im Kohlenstoffkreislauf des Waldes und beeinflusst das Pflanzenwachstum, die Nährstoffaufnahme und die Kohlenstoffspeicherung im Boden.

Frühere von Zhus Team durchgeführte Untersuchungen konzentrierten sich auf die unterirdische Kohlenstoffanreicherung in AM- und ECM-Wäldern und zeigten, dass AM-dominierte Wälder im Vergleich zu ECM-dominierten Wäldern um 25 % höhere unterirdische Kohlenstoffvorräte aufwiesen. Allerdings blieben die Auswirkungen von Mykorrhiza-Assoziationen auf die Kohlenstoffverteilung unter Bäumen im Zuge des globalen Wandels unklar.

Um Licht in diese Angelegenheit zu bringen, sammelten die Forscher umfangreiche Daten über Waldbiomasse, Bodenkohlenstoff und Umweltfaktoren angesichts globaler Veränderungstreiber. Sie beobachteten, dass die pflanzliche Biomasse unter diesen Faktoren um 17.9 % bis 31.4 % zunahm, während die Kohlenstoffvorräte im Boden je nach den spezifischen globalen Veränderungsfaktoren Schwankungen aufwiesen. Bemerkenswert ist, dass die Kohlenstoffvorräte im Boden bei erhöhten CO7.8-Werten aufgrund der erhöhten Wurzelbiomasse und mikrobiellen Aktivität um 2 % zunahmen. Umgekehrt veränderten sich die Kohlenstoffvorräte im Boden unter Stickstoffeintrag und Erwärmung nicht wesentlich, was auf die Bodenversauerung und den Priming-Effekt zurückzuführen ist.

Die weitere Analyse umfasste die Unterteilung der Baumarten in AM- und ECM-Bäume. Diese Unterscheidungen wurden aufgrund der unterschiedlichen Nährstoffaufnahmefähigkeiten von AM- und ECM-Pilzen getroffen. Die Forscher fanden heraus, dass Pflanzenbiomasse und Kohlenstoffvorräte im Boden bei erhöhtem CO2 im Vergleich zur Stickstoffablagerung und Erwärmung stärker zunahmen. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Kohlenstoffvorräte im Boden von Mykorrhiza-Assoziationen abhängen und in Wäldern, in denen AM-Baumarten dominieren, abnehmen und in Wäldern, in denen ECM-Baumarten dominiert werden, unter Stickstoffablagerung und Erwärmung zunimmt.

Die Ergebnisse unterstreichen die entscheidende Rolle von Mykorrhiza-Assoziationen in Waldökosystemen, insbesondere bei der Regulierung der Kohlenstoffvorräte im Boden als Reaktion auf globale Veränderungen. Darüber hinaus unterstreichen sie die Bedeutung der Berücksichtigung von Mykorrhiza-Arten in globalen Kohlenstoffmodellen für Wälder und liefern wertvolle Einblicke in Strategien zur Kohlenstoffverteilung zwischen Pflanzen und Böden angesichts von Umweltveränderungen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was sind Mykorrhizapilze?

Mykorrhizapilze sind symbiotische Pilze, die für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen mit Pflanzenwurzeln eingehen. Sie verbessern die Nährstoffaufnahme in Pflanzen und tragen zur allgemeinen Gesundheit des Ökosystems bei.

2. Was ist der Unterschied zwischen arbuskulären Mykorrhizapilzen (AM) und Ektomykorrhizapilzen (ECM)?

AM-Pilze dringen in die Wurzeln der meisten Pflanzenarten ein und bilden Arbuskel, die den Nährstoffaustausch erleichtern. Andererseits bilden ECM-Pilze eine Hülle um die Pflanzenwurzeln und fördern so die Nährstoffaufnahme bei bestimmten Baumarten.

3. Wie wirken sich Mykorrhiza-Assoziationen auf die Kohlenstoffbindung in Wäldern aus?

Die Art der Mykorrhiza-Assoziation beeinflusst das Pflanzenwachstum, die Nährstoffaufnahme und die Kohlenstoffspeicherung im Boden. Verschiedene Mykorrhiza-Assoziationen können zu unterschiedlichen Reaktionen auf globale Veränderungstreiber führen und sich auf die Kohlenstoffverteilung zwischen Bäumen in Waldökosystemen auswirken.

4. Warum sind Kohlenstoffvorräte im Boden wichtig?

Die Kohlenstoffvorräte im Boden spielen eine entscheidende Rolle bei der Eindämmung des Klimawandels, indem sie Kohlendioxid aus der Atmosphäre binden. Das Verständnis der Faktoren, die die Kohlenstoffspeicherung im Boden beeinflussen, ist für die Entwicklung wirksamer Strategien für das Kohlenstoffmanagement von entscheidender Bedeutung.