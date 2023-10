Forscher entdecken einzigartigen Erkennungsmodus für bakterielle Transkriptionspromotoren

By

Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben eine bedeutende Entdeckung über den Erkennungsmodus von Transkriptionspromotoren in Bakterien gemacht. Prof. Zhu Ping vom Institut für Biophysik und Prof. Feng Yingang vom Qingdao-Institut für Bioenergie und Bioprozesstechnologie leiteten die Studie, die in Nature Communications veröffentlicht wurde.

Das Team konzentrierte sich auf Clostridium thermocellum, eine Art anaerober Clostridien, die Lignocellulose durch einen Multienzymkomplex namens Cellulosom effizient abbaut. Dieser Komplex ist wertvoll für die Entwicklung der Bioenergie.

Die bakterielle DNA-Transkription wird durch Holoenzyme der RNA-Polymerase (RNAP) initiiert, die aus Sigma-Faktoren (σ) bestehen, die DNA-Promotorregionen erkennen. C. thermocellum enthält einen einzigartigen Sigma-Faktor namens σI (SigI), der sich von anderen Sigma-Faktoren in der σ70-Familie unterscheidet.

Um zu verstehen, wie SigI-Faktoren in C. thermocellum Promotoren erkennen, entwickelten die Forscher einen ternären Komplex aus SigI, RNAP und Promotor-DNA. Mithilfe der Kryo-EM-Technologie bestimmten sie die Strukturen der offenen RNA-Polymerase-Sigma-Promotor-Komplexe (RPo-Komplexe), die von zwei C. thermocellum-σI-Komplexen, SigI1 und SigI6, gebildet werden.

Beim Vergleich dieser Strukturen mit anderen Transkriptionskomplexen stellten die Forscher fest, dass SigI einen ausgeprägten Promotorerkennungsmechanismus unter den σ-Faktoren der σ70-Familie aufweist. Die C-terminale Domäne von SigI (SigIC) erkennt das -35-Element des Promotors über sein Helix-Turn-Helix-Motiv. SigIC interagiert auch mit der kleinen DNA-Furche des -35-Elements und trägt so zu seinem einzigartigen Erkennungsmodus bei.

Die N-terminale Domäne von SigI (SigIN) erkennt das -10-Element des Promotors und bildet umfangreiche Protein-DNA-Wechselwirkungen. Diese Wechselwirkungen beeinflussen wahrscheinlich die Promotoraktivität und bestimmen die Transkriptionsstärke von SigI-abhängigen Promotoren für zellulosomale Gene.

Diese Entdeckung gibt Aufschluss darüber, wie C. thermocellum die Cellulase-Genexpression reguliert, und bietet Einblicke in die Vielfalt der mikrobiellen Transkriptionsregulation. Die Ergebnisse haben potenzielle Anwendungen für die Modifikation und Nutzung von Cellulasen.

Quelle:

– Jie Li et al, Struktur des offenen Transkriptionskomplexes verschiedener σI-Faktoren, Nature Communications (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-41796-4