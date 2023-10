Forscher entwickeln Strategie zur Orientierungskontrolle von cMOF-Nanofilmen

Forscher der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der Universität Kyoto haben eine neue Strategie zur Steuerung der Ausrichtung von Nanofilmen mit leitfähigen metallorganischen Gerüsten (cMOF) entwickelt. Ziel der Forscher ist es, Nanofilme sowohl in „Face-on“- als auch in „Edge-on“-Ausrichtung wachsen zu lassen, indem sie das Verhalten von Liganden auf verschiedenen Oberflächen manipulieren. Dieser Ansatz überwindet die Herausforderungen, die mit der Steuerung der Ausrichtung dünner Filme verbunden sind.

Aufgrund ihrer porösen Beschaffenheit und Leitfähigkeit haben cMOFs aufgrund ihrer potenziellen Anwendungen in elektrischen Geräten Aufmerksamkeit erregt. Allerdings stellt die Integration von cMOFs in andere Materialien und Substrate Herausforderungen hinsichtlich der Grenzflächenkontrolle dar. Um diese Herausforderungen anzugehen, konzentrierten sich die Forscher auf die Grenzflächenchemie von cMOFs.

Das Team nutzte eine Technik namens Langmuir-Blodgett-Technik, um die Ausrichtung der Liganden auf hydrophilen Oberflächen zu steuern. Indem sie die Liganden einem hohen Oberflächendruck aussetzten, konnten sie eine „stehende“ Konfiguration der Liganden auf den Substraten induzieren, was zu den gewünschten „face-on“- und „edge-on“-Dünnfilmen führte.

Die Forscher verwendeten verschiedene Analysen, um die Kristallinität und Ausrichtung der Nanofilme zu bestätigen, deren Dicke zwischen einigen Nanometern und mehreren zehn Nanometern lag. Sie nutzten außerdem operando GIWAXS-Bildgebung und elektrische Überwachung, um die Gerüstweichheit und elektrische Leitfähigkeit der Nanofilme zu untersuchen.

Die Ergebnisse der Studie liefern Einblicke in die anisotrope Weichheit und Leitfähigkeit von cMOF-Nanofilmen. Die Forscher zeigten, dass die kristallinen Nanofilme einzigartige leitfähige Eigenschaften aufweisen können, was auf mögliche Anwendungen in fortschrittlichen elektrischen Geräten schließen lässt.

Weitere Forschung ist erforderlich, um das volle Potenzial orientierungskontrollierter cMOF-Nanofilme zu erforschen und neue Methoden für deren Integration in elektrische Geräte zu entwickeln.

