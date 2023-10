Forscher nutzen solarinduzierte Chlorophyllfluoreszenz (SIF), um den Ozonstress in Sojabohnen zu messen

Ein Forscherteam der University of Illinois Urbana-Champaign und des USDA Agricultural Research Service hat Messungen der solarinduzierten Chlorophyllfluoreszenz (SIF) genutzt, um die Auswirkungen von erhöhtem Ozon (O3) auf Sojabohnenpflanzen zu messen. Die im Journal of Experimental Botany veröffentlichte Studie ist die erste, bei der SIF zur Messung der Ozonbelastung von Sojabohnen im Feld eingesetzt wird.

SIF ist eine nichtinvasive Methode, die Stress auf Pflanzen erkennt, indem sie die Fluoreszenz misst, die Pflanzen aufgrund ungenutzter Energie aus der Photosynthese abgeben. Die Forscher fanden heraus, dass erhöhte O3-Werte zu einem Rückgang des SIF führten, was auf Pflanzenstress hinweist. Die Studie wurde in der SoyFACE-Einrichtung durchgeführt, die als Prüfstand für die Untersuchung der Auswirkungen der Ozonverschmutzung vor Ort dient.

Ozon ist ein schädlicher Luftschadstoff, der den Landwirten erhebliche Kosten verursacht. Mithilfe von SIF können Forscher die Auswirkungen von Ozon auf Sojapflanzen schnell und sicher beurteilen. Das Team verwendete ein tragbares spektroskopisches System, das über dem Pflanzendach angebracht wurde, um den SIF sowohl in Kontroll- als auch in erhöhten O3-Parzellen zu messen.

Neben der Messung des SIF analysierten die Forscher auch andere mit der Photosynthese verbundene Prozesse wie den Elektronentransport und den Blattgasaustausch. Die Ergebnisse bestätigten, dass ein Rückgang des SIF ein Zeichen von Stress ist. SIF kann in Kombination mit Messungen der Pflanzengröße den Landwirten eine gute Schätzung des Ernteertrags liefern.

Einer der Vorteile von SIF ist seine Skalierbarkeit. Die Forscher hoffen, mit SIF die Photosynthese in Regionen auf der ganzen Welt von einem Satelliten aus verfolgen zu können, der die Erde umkreist. Diese Methode könnte wertvolle Einblicke in die Dynamik der Photosynthese auf globaler Ebene liefern.

Das Verständnis der mechanistischen Beziehung zwischen SIF und Photosynthese ist entscheidend für die Verwendung dieser Methode zur Schätzung und Überwachung der Photosynthese auf regionaler oder globaler Ebene. Die bei SoyFACE durchgeführten Experimente haben zum Aufbau dieses Verständnisses beigetragen.

Insgesamt bieten SIF-Messungen ein wertvolles Instrument zur Bewertung der Auswirkungen von Luftschadstoffen auf Nutzpflanzen. Durch die Nutzung von SIF können Forscher Erkenntnisse darüber gewinnen, wie sich erhöhte Ozonwerte auf Sojabohnenpflanzen auswirken, und so die notwendigen Informationen liefern, um die weltweite Nahrungsmittelversorgung angesichts des Klimawandels aufrechtzuerhalten.

Quelle:

Genghong Wu et al., Solar-induzierte Chlorophyllfluoreszenz erfasst die Auswirkungen von erhöhtem Ozon auf die Struktur des Blätterdachs und die Beschleunigung der Seneszenz in Sojabohnen, Journal of Experimental Botany (2023). DOI: 10.1093/jxb/erad356

University of Illinois in Urbana-Champaign