Ermittlung interner Kennwerte und Frühwarnintervalle für thermisches Durchgehen von Batterien

Ein Forscherteam der University of Science and Technology of China (USTC) und der Jinan University hat erhebliche Fortschritte bei der Früherkennung von thermischem Durchgehen in Lithium-Ionen-Batterien erzielt. Diese in Nature Communications veröffentlichte Entwicklung geht auf die wiederkehrenden Sicherheitsbedenken ein, die mit diesen Energiespeichergeräten verbunden sind.

Ein thermisches Durchgehen, das häufig für Batteriebrände und -explosionen verantwortlich ist, entsteht durch eine Kettenreaktion exothermer Reaktionen innerhalb der Batterie. Es ist von entscheidender Bedeutung, diese Sicherheitsrisiken rechtzeitig vorherzusagen und zu mindern. Um dieses Problem anzugehen, entwickelten die Forscher einen kompakten und multifunktionalen optischen Fasersensor, der in die Batterie implantiert werden kann.

Dieser optische Fasersensor hält hohen Temperaturen von bis zu 1000 °C und hohem Druck stand. Durch den Einsatz dieses innovativen Sensors gelang es dem Forschungsteam erstmals, den Wendepunkt und Mechanismus der Kettenreaktion beim thermischen Durchgehen zu identifizieren. Der Sensor ermöglicht die Echtzeitmessung der Innentemperatur und des Innendrucks während des Thermal Runaway-Prozesses und stellt ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Batteriesicherheit und zur Ausgabe früher Warnungen dar.

Die Integration faseroptischer Sensortechnologie in Batterien birgt ein erhebliches Potenzial für die Herstellung neuer Energiefahrzeuge und die Sicherheitsüberprüfung von Energiespeicherkraftwerken. Dieser Fortschritt könnte dazu beitragen, die Entwicklung und Nutzung von Lithium-Ionen-Batterien zu verbessern und so für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit bei deren Betrieb zu sorgen.

Diese bahnbrechende Forschung markiert einen wichtigen Fortschritt auf dem Gebiet der Batteriesicherheit. Durch die genaue Analyse des gesamten Prozesses des thermischen Durchgehens und die Bereitstellung früher Warnungen trägt dieser neuartige optische Fasersensor zur zukünftigen Entwicklung und effizienten Nutzung von Lithium-Ionen-Batterien bei.

Quellen:

– Nature Communications: „Operando-Überwachung des thermischen Durchgehens in kommerziellen Lithium-Ionen-Zellen mittels fortschrittlicher Lab-on-Fiber-Technologien“

– Universität für Wissenschaft und Technologie von China