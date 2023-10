Untersuchung vulkanischer Ströme auf der Venus: Vorbereitung auf zukünftige Missionen

By

Da die EnVision-Mission der ESA sowie die Raumsonden Veritas und DaVinci der NASA alle zur Erforschung der Venus bereit sind, konzentrieren sich die Wissenschaftler darauf, die jüngste vulkanische Aktivität des Planeten zu verstehen. Das Erkennen und Beobachten vulkanischer Ströme auf der Venus ist ein entscheidendes Ziel dieser bevorstehenden Missionen. Um die Instrumente an Bord genau zu kalibrieren, hat ein Forscherteam ein Modell vulkanischer Ausflüsse auf der Venus entwickelt.

Die im Journal of Geophysical Research: Planets veröffentlichte Studie soll Einblicke in die Natur der Lavaströme auf der Venus geben. Diese Ströme bieten einen Einblick in das Innere des Planeten und verdeutlichen die Orte jüngster Vulkanausbrüche, die die Atmosphäre und Oberfläche des Planeten beeinflusst haben. Aufgrund der starken Unterschiede zwischen Venus und Erde stellt das Verständnis der Vulkanströme auf der Venus jedoch seine eigenen Herausforderungen dar.

Venus, eine Erdwelt im inneren Sonnensystem, besitzt eine dichte Atmosphäre, hohe Temperaturen und eine Schicht aus Schwefelsäurewolken. Im Gegensatz zu den lebendigen Landschaften der Erde zeichnet sich die Venus durch eine trostlose und unwirtliche Umgebung aus, in der Vulkanismus eine bedeutende Rolle spielt.

Während Wissenschaftler über ein solides Verständnis der vulkanischen Ströme auf der Erde verfügen, erfordert ihre Untersuchung auf der Venus einen anderen Ansatz. Auf der Venus breiten sich diese Ströme möglicherweise nicht weit genug aus, um von Orbitern entdeckt zu werden, oder sie kühlen möglicherweise schnell ab. Um diese Variablen zu berücksichtigen, entwickelten die Forscher ein Modell, das die einzigartige Schwerkraft, Temperatur und atmosphärischen Bedingungen der Venus berücksichtigte.

Die Ergebnisse zeigten, dass Lava auf der Venus etwa 75 Prozent weiter fließen würde als auf der Erde. Der Hauptautor der Studie, Ian Flynn, erklärt die Bedeutung ihres Modells mit den Worten: „Wenn die Instrumente nicht richtig kalibriert sind, um den Lavafluss zu sehen, spielt das keine Rolle.“ Mithilfe dieses Modells können wir bei der Vorbereitung der bevorstehenden Missionen helfen, Hinweise auf Vulkanismus auf der Venus zu finden.“

Das Verständnis des Verhaltens vulkanischer Ströme auf der Venus ist für die effektive Untersuchung jüngster Ausbrüche und die Entschlüsselung der geologischen Geheimnisse des Planeten von entscheidender Bedeutung. Durch das Verständnis dieser einzigartigen vulkanischen Prozesse können Wissenschaftler den Erfolg zukünftiger Missionen zur Venus maximieren.

Quellen:

– Das Journal of Geophysical Research: Planeten