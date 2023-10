Forscher messen Magnetfeld im Eclipse-Medium des Spider Pulsar PSR J2051-0827

By

Forscher des Xinjiang Astronomical Observatory (XAO) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben eine bedeutende Entdeckung bezüglich des Magnetfelds eines Spinnenpulsars namens PSR J2051-0827 gemacht. Spinnenpulsare sind eine Art Millisekunden-Pulsar-Binärsystem, das durch massearme Begleiter in kurzperiodischen Umlaufbahnen gekennzeichnet ist. In diesen Systemen können der intensive Pulsarwind und die elektromagnetische Strahlung den Begleitstern erodieren und möglicherweise zerstören.

Um die magnetischen Eigenschaften von PSR J2051-0827 zu untersuchen, nutzten die Forscher das Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope (FAST). Sie konzentrierten sich insbesondere auf die Untersuchung der Polarisationseigenschaften des Pulsars und des Vorhandenseins eines Magnetfelds in seinem Verfinsterungsmedium. Die Ergebnisse ihrer Studie wurden am 14. September im Astrophysical Journal veröffentlicht.

Während des Austritts der Pulsarfinsternis beobachteten die Forscher eine kontinuierliche Abnahme des Rotationsmaßes (RM). Diese RM-Änderung lag zwischen 60 und -28.7 rad m-2, was auf die Existenz eines signifikanten Magnetfelds innerhalb des Finsternismediums hinweist. Basierend auf dieser RM-Schwankung wurde die magnetische Feldstärke in der Sichtlinie auf 0.1 G geschätzt.

Die Forscher entdeckten auch ein Phänomen namens RM-Umkehr, das möglicherweise auf Änderungen der Magnetfeldstärke entlang der Sichtlinie zurückzuführen ist, die durch die binäre Orbitalbewegung verursacht werden. Diese RM-Umkehr unterstützt die Idee, dass die unmittelbare Umgebung des Pulsars komplex und magnetisiert ist. Darüber hinaus legt die Studie nahe, dass die Umgebung von Spinnenpulsaren gewisse Ähnlichkeiten mit der Umgebung von Fast Radio Bursts (FRBs) aufweist.

Die Ergebnisse dieser Forschung tragen zu unserem Verständnis der Dynamik und Eigenschaften von Spinnenpulsaren bei und bieten Einblicke in die Mechanismen, die für die in diesen Systemen beobachteten Finsternisse verantwortlich sind. Die Studie liefert wertvolle Informationen über die Magnetfeldbedingungen in der unmittelbaren Umgebung von PSR J2051-0827 und eröffnet neue Wege für weitere Untersuchungen im Bereich der Pulsarastronomie.

