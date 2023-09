Sand kann bergauf fließen, entdecken Ingenieure der Lehigh University

By

Ingenieurforscher der Lehigh University haben eine erstaunliche Entdeckung gemacht: Sand kann bergauf fließen. Die in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlichten Ergebnisse des Teams zeigen, dass die Partikel bergauf, Wände hinauf und Treppen hinauf und hinunter fließen können, wenn auf jedes Sandkorn ein Drehmoment und eine Anziehungskraft ausgeübt werden. Dieses äußerst ungewöhnliche Phänomen hat erhebliche Auswirkungen auf eine Vielzahl von Anwendungen, vom Gesundheitswesen über den Materialtransport bis hin zur Landwirtschaft.

Die Entdeckung wurde von James Gilchrist, Ruth H. und Sam Madrid-Professor für Chemie- und Biomolekulartechnik am PC Rossin College of Engineering in Lehigh, und seinem Team gemacht. Sie verwendeten Gleichungen, die den Fluss körniger Materialien beschreiben, um zu zeigen, dass die Partikel wie körniges Material bergauf flossen.

Dr. Samuel Wilson-Whitford, der Hauptautor des Artikels, stieß zufällig auf diese Entdeckung, als er sich mit der Mikroverkapselung beschäftigte. Er bemerkte, dass sich die Sandkörner bergauf zu bewegen begannen, als er einen Magneten unter einem Fläschchen mit mit Eisenoxid beschichteten Polymerpartikeln, sogenannten Mikrowalzen, drehte.

Die Forscher fanden heraus, dass die Anwendung eines Drehmoments auf die Mikrowalzen mit Magneten dazu führte, dass sich jedes Partikel drehte, wodurch vorübergehende Dubletts entstanden, die sich schnell bildeten und wieder auflösten. Dieser Zusammenhalt erzeugte aufgrund eines negativen Reibungskoeffizienten einen negativen Böschungswinkel, wodurch die Sandpartikel bergauf fließen konnten.

Durch die Erhöhung der Magnetkraft wurde der Zusammenhalt der Sandpartikel erhöht, was ihnen mehr Traktion und die Fähigkeit verlieh, sich schneller zu bewegen. Die kollektive Bewegung und die Fähigkeit der Partikel, aneinander zu haften, ermöglichten es ihnen, kontraintuitive Aktionen auszuführen, wie zum Beispiel Wände hochzufließen und Treppen zu steigen. Die Forscher erforschen derzeit den Einsatz von Mikrorollen zum Überwinden von Hindernissen, was potenzielle Anwendungen in der Mikrorobotik und im Gesundheitswesen haben könnte.

Diese bahnbrechende Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten für die Forschung und Anwendung körniger Materialien. Das Team der Lehigh University plant, die Mikrowalzen weiter zu untersuchen und ihren Einsatz in verschiedenen Bereichen zu untersuchen. Sie untersuchen bereits Anwendungen zum Mischen, Trennen und Bewegen von Objekten. Darüber hinaus erforschen sie den Einsatz von Mikrowalzen zur Nährstoffzufuhr durch poröse Materialien.

Die Auswirkungen des bergauf fließenden Sandes sind enorm, und diese Entdeckung hat das Potenzial, Industrien und Technologien zu revolutionieren. Das Forschungsteam freut sich darauf, seine Experimente fortzusetzen und geht davon aus, in naher Zukunft mehrere Artikel zu diesem Thema zu veröffentlichen.

Quelle: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41327-1