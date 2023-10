Ein australisch-kanadisches Team verwandelt Minenabfälle in Ackerboden

Ein australisch-kanadisches Wissenschafts- und Ingenieurteam hat einen Weg gefunden, Minenabfälle, sogenannte Tailings, in Ackerboden umzuwandeln, der für die Landwirtschaft genutzt werden kann. Tailings sind die übrig gebliebenen mineralischen Abfälle, die nach der Gewinnung nützlicher Metalle aus abgebauten Materialien entstehen. Sie sind in der Regel giftig und aufgrund des Vorhandenseins von Schwermetallen für andere Zwecke unbrauchbar. Daher werden die Rückstände in Anlagen gelagert, um eine Verschmutzung zu verhindern.

Um Milliarden von Dollar an Lagergebühren einzusparen und das mit diesen Anlagen verbundene Katastrophenrisiko zu beseitigen, wollten Forscher der Universitäten Queensland und Saskatchewan leblose Rückstände durch die Wiedereinführung mikrobiellen Lebens in gesunden Boden umwandeln. Den Rückständen fehlen die notwendigen Eigenschaften für das Pflanzenwachstum, da Wurzeln und Wasser nicht in sie eindringen können und das Vorhandensein von Salzen und Metallen Pflanzen und Bodenmikroben abtöten kann. Natürliche Verwitterungsprozesse können Tausende von Jahren dauern, bis sich Abraumhalden in Erde verwandeln.

Um diesen Transformationsprozess zu beschleunigen, nutzte das Team die Canadian Light Source (CLS), ein riesiges Synchrotron, das geladene Teilchen beschleunigt. Mithilfe des Synchrotronlichts des CLS konnten die Wissenschaftler beobachten, wie sie organisch-mineralische Grenzflächen einführen und die Rückstände verjüngen konnten. Ihre Forschung ermöglichte es ihnen, Bodenmikroben erfolgreich wieder in die Rückstände einzuführen, nachdem sie mit Pflanzenmulch bearbeitet wurden, was zur Ansammlung restlicher organischer Stoffe und Mineralien zu Bodenpartikeln führte. Durch diesen Prozess entsteht ein erdähnliches Medium, das das Pflanzenwachstum unterstützt.

Diese Methode, die in nur 12 Monaten abgeschlossen werden kann, könnte nicht nur zur Umwandlung von Bergbauabfällen, sondern auch zur Wiederherstellung von Böden eingesetzt werden, die durch Überlandwirtschaft, übermäßigen Düngemitteleinsatz und Klimawandel geschädigt wurden. Da die Nachfrage nach Mineralien in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich steigen wird, ist es von entscheidender Bedeutung, nachhaltige Nutzungsmöglichkeiten für Bergbauabfälle zu finden. Darüber hinaus könnte diese Entdeckung dazu beitragen, Bedenken hinsichtlich der Erschöpfung des Mutterbodens weltweit auszuräumen.

(Quelle: Canadian Light Source, University of Queensland, University of Saskatchewan)