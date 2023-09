Forscher entwickeln neue Methode zur Metallisierung mit modifiziertem Gerbsäure-Fotolack

By

Forscher der Shandong-Universität in China haben eine neue Methode zur Metallisierung mithilfe einer modifizierten Tanninsäure-Fotolackstrukturierung entwickelt. Der Prozess umfasst die Bildung feiner Ag-Muster in situ durch direkte Musterübertragung eines modifizierten Tanninsäure-Fotolacks und stromloses In-situ-Plattieren in einer Ag-Ionenlösung.

Traditionell wurden für die Metallstrukturierung Ex-situ-Ansätze verwendet, deren industrielle Anwendung jedoch aufgrund der Instabilität und der schlechten Dispersion von Metallnanopartikeln begrenzt war. Die Forscher versuchten, diese Einschränkungen zu überwinden, indem sie nach der lithografischen Strukturierung eine stromlose In-situ-Abscheidung verwendeten, die eine bessere Kontrolle über das Wachstum und die Aggregation von Metallpartikeln in Polymeren ermöglicht.

Gerbsäure, die reich an Naturprodukten ist, wurde aufgrund ihrer Trihydroxylstruktur und ihrer Fähigkeit, die In-situ-Reduktion von Metallionen zu erleichtern, als Schlüsselkomponente des Fotolacks ausgewählt. Die modifizierten Tanninsäure-Photoresistmuster wurden mithilfe chemischer Verstärkung und Doppelbelichtungstechniken entworfen, um eine erfolgreiche Umwandlung des Resistmusters in ein gewünschtes Metallmuster sicherzustellen. Die Forscher zeigten, dass das Verfahren auf verschiedene Substrate und flexible Geräte angewendet werden kann.

Über die Verwendung von modifizierter Gerbsäure im Photoresist-Strukturierungsprozess wurde bisher nicht berichtet. Das Forschungsteam entwickelte erfolgreich ein Resistsystem mit Gerbsäureschutz mit BOC- und Methacryloylgruppen und implementierte einen Doppelbelichtungsprozess zur Regeneration phenolischer Hydroxylgruppen für eine effiziente Reduktion von Metallionen. Dies ermöglichte die In-situ-Konstruktion von Ag-Mustern durch die Reduktion von Ag+ zu Ag-Nanopartikeln.

Die Forscher glauben, dass ihre Methode potenzielle Anwendungen bei der Bildung anderer Metallfilme oder Muster und der Montage von Geräten haben könnte. Die Leitfähigkeit des durch dieses Verfahren hergestellten Ag-Films war ausgezeichnet, mit einem Quadratwiderstand von etwa 1 Ω sq−1.

Diese Studie liefert wertvolle Einblicke in die neuartige Metallisierungsmethode mittels modifizierter Tanninsäure-Photoresiststrukturierung. Weitere Forschungen sind im Gange, um die Anwendung dieser Strategie auf andere Metallfilme und -muster zu untersuchen.

Quelle: Industrial Chemistry & Materials (DOI: 10.1039/D3IM00066D)