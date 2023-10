Die molekularen Ursprünge der Entwicklung des Primatengehirns wurden durch Gehirn-Organoid-Studie enthüllt

By

Eine bahnbrechende Studie von Yale-Forschern hat Licht auf die molekularen Ereignisse geworfen, die zur Entwicklung des Primatengehirns beitragen. Mithilfe von Gehirnorganoiden, kleinen dreidimensionalen Modellen des sich entwickelnden Gehirns, konnten die Forscher die durch neuronale Stammzellen ausgelösten Veränderungen im Gehirn von Makaken und Menschen verfolgen.

Durch den Vergleich dieser Ergebnisse mit früheren Studien an Mäusegehirnen entdeckten die Forscher wichtige Entwicklungsunterschiede, die Primaten von Mäusen unterscheiden. Einer der bedeutendsten beobachteten Unterschiede war die erhöhte Aktivierung von GALP (Galanin-ähnliches Peptid), einem Peptid, das zuvor mit dem Energiestoffwechsel und dem Appetit in Verbindung gebracht wurde, im Gehirn von Makaken und Menschen.

Diese in der Fachzeitschrift Science veröffentlichte Studie stellt einen wichtigen Meilenstein beim Verständnis der Entwicklung des Gehirns von Primaten und der Ursprünge höherer kognitiver Funktionen dar. Die assoziierte Forschungswissenschaftlerin Nicola Micali, eine Co-Erstautorin der Studie, betonte die Bedeutung des Verständnisses der Gehirnentwicklung von Primaten und ihres Zusammenhangs mit den kognitiven Fähigkeiten.

Die Untersuchung von Gehirnorganoiden, die aus pluripotenten Stammzellen von Menschen und Affen stammen, ergab, dass GALP eine entscheidende Rolle bei der Initiierung der Proliferation neuronaler Stammzellen im Gehirn von Primaten spielte. Im Gegensatz dazu wurde im Gehirn von Mäusen keine solche GALP-erzeugte Aktivität gefunden.

Diese Entdeckung legt nahe, dass GALP im Laufe der Evolution zur Vergrößerung und Komplexität des Gehirns von Primaten beitragen könnte. Die Studie deckte auch das Vorhandensein von Genen in neuralen Stammzellen auf, die mit neuropsychiatrischen Störungen, einschließlich Schizophrenie und bipolarer Störung, in einem sehr frühen Stadium der fetalen Gehirnentwicklung in Verbindung gebracht werden.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Entstehung solcher Krankheiten viel früher in der Entwicklung liegt als bisher angenommen, was unser Verständnis ihrer Ätiologie erweitert. Die Studie, die im Rahmen der 21-teiligen Aufsatzreihe des BRAIN Initiative Cell Network veröffentlicht wurde, in der eine umfassende Bibliothek von Gehirnzelltypen zusammengestellt wird, unterstreicht zusätzlich, wie wichtig es ist, die Geheimnisse des menschlichen Gehirns zu entschlüsseln.

FAQ

Was sind Gehirnorganoide? Gehirnorganoide sind kleine, dreidimensionale Nachbildungen des sich entwickelnden Gehirns, mit denen Forscher die Entwicklung und Funktion des Gehirns untersuchen. Was ist GALP? GALP (Galanin-ähnliches Peptid) ist ein Peptid, das für seine Beteiligung am Energiestoffwechsel und am Appetit bekannt ist. Was waren die wichtigsten Unterschiede zwischen Primaten- und Mausgehirnen? Einer der wichtigsten beobachteten Unterschiede war die erhöhte Aktivierung von GALP im Gehirn von Makaken und Menschen im Vergleich zum Gehirn von Mäusen. Was haben die Forscher über neuropsychiatrische Erkrankungen herausgefunden? Die Forscher fanden bereits sehr früh in der fetalen Gehirnentwicklung Gene in neuralen Stammzellen, die mit neuropsychiatrischen Erkrankungen wie Schizophrenie und bipolarer Störung in Zusammenhang stehen. Welche Bedeutung hat diese Studie? Diese Studie liefert Einblicke in die molekularen Ursprünge der Gehirnentwicklung von Primaten und bietet ein tieferes Verständnis der Komplexität des menschlichen Gehirns. Es enthüllt auch neue Zusammenhänge zwischen GALP, neuralen Stammzellen und der Größe und Komplexität des Primatengehirns.