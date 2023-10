Der größte Sonnensturm der Geschichte hätte die moderne Gesellschaft zerstören können

Wissenschaftler haben kürzlich durch die Analyse alter Baumringe in den südlichen französischen Alpen Beweise für den größten jemals aufgezeichneten Sonnensturm entdeckt. Der in den Ringen festgestellte Anstieg des Radiokohlenstoffgehalts lässt darauf schließen, dass vor etwa 14,300 Jahren ein gewaltiger Sonnensturm stattfand. Ein solcher Sturm dieser Größenordnung hätte katastrophale Auswirkungen auf die moderne Gesellschaft haben und möglicherweise zu großflächigen Stromausfällen sowie zur Störung von Satelliten- und Telekommunikationssystemen führen können.

Das Forscherteam verschiedener Institutionen, darunter das Collège de France, CEREGE, IMBE, die Universität Aix-Marseille und die Universität Leeds, führte seine Analyse durch, indem es den Radiokohlenstoffgehalt in alten Bäumen maß, die an den Ufern des Flusses Drouzet in der Nähe von Gap konserviert wurden. Frankreich. Sie verglichen den Anstieg des Radiokohlenstoffgehalts mit Messungen von Beryllium in grönländischen Eiskernen und kamen zu der Annahme, dass der Anstieg durch einen massiven Sonnensturm, bekannt als Miyake-Ereignis, verursacht wurde, der eine erhebliche Menge energiereicher Teilchen in die Erdatmosphäre freigesetzt hätte .

Miyake-Ereignisse, benannt nach einem japanischen Wissenschaftler, der sie erstmals entdeckte, sind seltene und extrem starke Sonnenstürme, die noch nie direkt beobachtet wurden. Bisher wurden nur neun Ereignisse identifiziert, wobei das jüngste im Jahr 993 n. Chr. und 774 n. Chr. stattfand. Wissenschaftler verstehen die Natur dieser extremen Stürme und warum sie auftreten, immer noch nicht vollständig. Es gibt laufende Forschungen, um ihre Ursachen, Häufigkeit und die Möglichkeit ihrer Vorhersage zu ermitteln.

Die Studie verdeutlicht die Grenzen, die es mit sich bringt, sich ausschließlich auf instrumentelle Messungen der Sonnenaktivität zu verlassen, die erst seit dem 17. Jahrhundert verfügbar sind. Alte Baumringe liefern zusammen mit Berylliummessungen in Eisbohrkernen wertvolle Einblicke in das Verhalten der Sonne in der Vergangenheit. Damit tragen sie zu einem besseren Verständnis der langfristigen Muster der Sonne bei.

Die Entdeckung dieses gewaltigen Sonnensturms erinnert an die potenziellen Risiken, die mit starker Sonnenaktivität verbunden sind. Das Verständnis und die Vorhersage solcher Ereignisse könnten entscheidend sein, um ihre potenziellen Auswirkungen auf unsere zunehmend technologieabhängige Gesellschaft abzumildern.

Quellen:

– Studie unter der Leitung von Edouard Bard, Professor für Klima und Meeresentwicklung am Collège de France und CEREGE.

– An der Forschung waren Institutionen wie das Collège de France, CEREGE, IMBE, die Universität Aix-Marseille und die University of Leeds beteiligt.