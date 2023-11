Neue Wege gehen: 3D-Druck von Haarfollikeln in im Labor gezüchteter Haut

By

Haarfollikel spielen eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit und Funktion unserer Haut. Sie helfen, die Körpertemperatur zu regulieren, produzieren Schweiß und enthalten Stammzellen, die die Hautheilung unterstützen. Allerdings waren bestehende, im Labor gezüchtete Hautmodelle unvollständig und es fehlte die Einbeziehung von Haarfollikeln. Diese Lücke könnte dank der bahnbrechenden Forschung von Wissenschaftlern des Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) bald geschlossen werden.

Dr. Pankaj Karande, außerordentlicher Professor für Chemie- und Bioingenieurwesen am RPI, und sein Team haben mithilfe der 3D-Drucktechnologie erfolgreich Haarfollikel in menschliches, im Labor gezüchtetes Hautgewebe integriert. Dieser Erfolg stellt einen bedeutenden Meilenstein auf dem Gebiet des Tissue Engineering dar und eröffnet neue Möglichkeiten für Arzneimitteltests und Hauttransplantationen.

Traditionelle Ansätze zur Rekonstruktion von Haarfollikeln mithilfe von Zellen menschlichen Ursprungs standen vor Herausforderungen. Frühere Studien haben jedoch gezeigt, dass diese Zellen, wenn sie in einer dreidimensionalen Umgebung kultiviert werden, das Potenzial haben, neue Haarfollikel oder Haarschäfte zu erzeugen. Aufbauend auf dieser Forschung nutzten Dr. Karande und sein Team 3D-Bioprinting-Techniken, um Hautmodelle zu erstellen, die funktionierende Haarfollikel enthalten.

Dabei wurden Haut- und Follikelzellen im Labor kultiviert und in eine für den 3D-Druck geeignete Biotinte umgewandelt. Die aus Proteinen und anderen Materialien bestehende Biotinte wurde auf eine dünne Nadel aufgetragen, sodass der Drucker Hautschichten auftragen und gleichzeitig Haarzellen einbetten konnte. Im Laufe der Zeit füllen sich die die Haarzellen umgebenden Kanäle mit Hautzellen und ahmen so die Struktur natürlicher Haarfollikel nach.

Während das 3D-gedruckte Hautgewebe mit Haarfollikeln derzeit eine Lebensdauer von zwei bis drei Wochen hat, zeigt dieser Durchbruch einen bedeutenden Fortschritt bei der Entwicklung von Hauttransplantaten, die Haare wachsen lassen können. Eine längere Lebensdauer des Hautgewebes ist ein zukünftiger Schwerpunkt, der fortschrittlichere Arzneimitteltests ermöglichen und möglicherweise zu Fortschritten in der regenerativen Medizin und bei kosmetischen Tests führen würde.

Diese Studie zeigt das Potenzial des 3D-Drucks für die Verbesserung des Verständnisses komplexer biologischer Strukturen und ihrer Interaktion mit topischen Produkten. Durch die Einbeziehung von Haarfollikeln in im Labor gezüchtete Hautmodelle gewinnen Forscher wertvolle Erkenntnisse, die die Entwicklung zukünftiger Behandlungen für Verbrennungen und andere Hauterkrankungen verbessern können.

Die Möglichkeit, Haarfollikel in im Labor gezüchteter Haut in 3D zu drucken, ist ein Beweis für den multidisziplinären Ansatz, den RPI-Forscher an der Schnittstelle von Ingenieurs- und Biowissenschaften verfolgen. Diese Fortschritte haben weitreichende Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Entwicklung biologisch repräsentativer Hautmodelle.

FAQ

1. Welche Funktionen haben Haarfollikel in der Haut?

Haarfollikel regulieren die Körpertemperatur, produzieren Schweiß und enthalten Stammzellen, die die Hautheilung fördern.

2. Wie haben die Forscher Haarfollikel in im Labor gezüchtetes Hautgewebe eingebaut?

Das Team am RPI kultivierte Haut- und Follikelzellen im Labor und wandelte sie in eine druckbare Biotinte um. Diese Biotinte wurde auf eine dünne Nadel aufgetragen, was eine präzise Auftragung und die Bildung von Hautschichten mit Haarzellen ermöglichte.

3. Welche potenziellen Anwendungen bietet der 3D-Druck von Haarfollikeln in Hautmodellen?

Dieser Durchbruch könnte zu Fortschritten bei Arzneimitteltests, regenerativer Medizin und kosmetischen Tests führen. Durch die Erstellung komplexerer und biologisch relevanterer Hautmodelle können Forscher besser verstehen, wie die Haut mit topischen Produkten interagiert, und verbesserte Behandlungen für verschiedene Hauterkrankungen entwickeln.