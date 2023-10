Forscher entdecken, dass Ameisenigel während der Brutzeit laute Laute äußern können

Forscher haben kürzlich Beweise dafür gefunden, dass Echidnas, die in Australien beheimateten stacheligen Tiere, in der Lage sind, Laute zu äußern. Frühere Debatten unter Wissenschaftlern haben die Frage gestellt, ob Echidnas, die Termiten fressen und Eier legen, die Fähigkeit besitzen, Geräusche zu erzeugen. Ein Team der Curtin University in Australien hat jedoch zusammen mit Kollegen aus dem Vereinigten Königreich Aufnahmen von wilden Kurzschnabeligeln im Dryandra-Nationalpark in Westaustralien gemacht. Die Aufzeichnungen zeigten, dass Ameisenigel während der Brutzeit gurrten, grunzten, keuchten und ausatmeten, entweder allein oder in Gegenwart eines anderen Ameisenigels.

Laut Christine Cooper, einer Ökophysiologin für Wirbeltiere an der Curtin University, bestätigte eine sorgfältige Analyse der aufgezeichneten Geräusche, dass Ameisenigel tatsächlich in der Lage sind, Laute zu äußern, was sie mit anderen Säugetieren gleichsetzt, die akustische Kommunikation nutzen. Akustische Kommunikation, bei der Geräusche verwendet werden, um Partner anzulocken, sich zu verteidigen oder anzugreifen, Informationen auszutauschen oder mit anderen Tieren zu kommunizieren, ist bei vielen Landwirbeltieren weit verbreitet. Es ist bekannt, dass es sich unabhängig voneinander in verschiedenen Tiergruppen entwickelt hat, darunter Säugetiere, Vögel, Geckos, Krokodile und Frösche.

Die Entdeckung von Ameisenigeln, die während der Brutzeit Laute äußern, liefert wertvolle Einblicke in die Entwicklung der Tierlaute. Es lässt darauf schließen, dass der gemeinsame Vorfahre der Monotremen, wie Ameisenigel und Schnabeltier, ebenfalls die Fähigkeit besaß, Laute zu äußern. Monotreme sind eierlegende Säugetiere, die sich vor Millionen von Jahren von anderen Säugetieren unterschieden haben. Die Ergebnisse stützen weiterhin die Annahme, dass sich die akustische Kommunikation mithilfe von Schall wahrscheinlich vor 100 bis 200 Millionen Jahren entwickelte.

Während der genaue Zweck und die Bedeutung der Lautäußerungen von Ameisenigeln unbekannt bleiben, gehen Forscher davon aus, dass sie in erster Linie mit Fortpflanzungsaktivitäten in Zusammenhang stehen. Die Studie beleuchtet das Verhalten dieser einzigartigen australischen Kreaturen und zeigt, dass es noch viel über Ameisenigel und ihre komplexen Lautäußerungen zu lernen gibt.

Quelle: Journal of Zoology