Forscher entdecken in Arizona uralte Agavenpflanzen, die seit Tausenden von Jahren existieren

Forscher haben Beweise für unveränderte Agavenpflanzenarten entdeckt, die von frühen Zivilisationen in Arizona kultiviert wurden, darunter vom Volk der Hohokam, das zwischen 300 und 1500 n. Chr. lebte. Agavenpflanzen sind in Amerika seit über 9,000 Jahren von wirtschaftlicher und sozialer Bedeutung. Vor dem Maisanbau waren Agavenpflanzen für diese alten Kulturen eine wichtige Kohlenhydratquelle. Das Volk der Hohokam nutzte landwirtschaftliche Techniken wie den Bau von Terrassen für den Agaven-Trockenanbau, um sein landwirtschaftliches Potenzial zu steigern.

Die in den Annals of Botany veröffentlichte Studie unterstreicht die Bedeutung dieser alten Agavenarten. Während viele auf dem amerikanischen Kontinent beheimatete Nutzpflanzen von europäischen Kolonisten und ihren Nachkommen umfassend verändert wurden, sind diese vor dem Kontakt domestizierten Agaven seit Jahrhunderten weitgehend unverändert geblieben. Die Forscher glauben, dass der Schutz dieser Agavenarten von entscheidender Bedeutung ist, da das Interesse an der Erforschung der überlebenden wilden Verwandten moderner Nutzpflanzen gestiegen ist.

Die Entdeckung dieser alten Agavenpflanzen bietet eine wertvolle Gelegenheit, die von alten Bauern angebauten Pflanzenarten zu untersuchen und die Vorteile des heutigen Anbaus dürreadaptierter Pflanzen mithilfe nachhaltiger agroökologischer Methoden zu erkunden. Wendy Hodgson, die Hauptautorin des Papiers, betont, wie wichtig es ist, moderne Landschaften als Hinterlassenschaften vergangener menschlicher Aktivitäten und nicht als unberührte Umgebungen zu verstehen. Sie hofft, dass die Zusammenarbeit mit Archäologen und indigenen Völkern unser Verständnis der antiken landwirtschaftlichen Praktiken weiter verbessern wird.

Diese Forschung trägt zu den laufenden Bemühungen des Desert Botanical Garden bei, Agavenarten in ganz Arizona, im Südwesten und im Norden Mexikos zu dokumentieren und zu untersuchen. Die Wiederentdeckung dieser vor dem Kontakt domestizierten Agaven zeigt die reiche Geschichte des Pflanzenanbaus in der Region. Durch die Erhaltung und Untersuchung dieser alten Pflanzenarten können Forscher Einblicke in die nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken früher Zivilisationen gewinnen.

