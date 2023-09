Neue Methode zur Kohlenstoffspeicherung nutzt das Schwarze Meer als natürliche Senke

By

Forscher des in Israel ansässigen Unternehmens für Klimaschutzlösungen Rewind haben eine innovative Methode zur Kohlenstoffspeicherung entwickelt, die das Schwarze Meer als natürliche Senke nutzt. Dabei werden Pflanzen und andere Biomasse mit hoher Kohlenstoffkonzentration auf den Meeresgrund versenkt. Dadurch wird verhindert, dass der Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre gelangt, und er wird effektiv für Tausende von Jahren gespeichert.

Die Inspiration für diese Methode kam aus der Natur selbst, da Pflanzen für ihre Fähigkeit bekannt sind, Kohlendioxid einzufangen und zu speichern. Forscher stellten die Hypothese auf, dass durch die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts der Kohlenstofffreisetzung beim Zerfall von Pflanzen ein negativer Nettoeffekt erzielt werden könnte, der verhindert, dass Kohlenstoff wieder in die Atmosphäre gelangt. Bei dieser Methode wird vorhandenes Pflanzenmaterial genutzt, das andernfalls verschwendet oder verbrannt würde.

Das Schwarze Meer wurde aufgrund seiner geologischen Form als idealer Standort für die Kohlenstoffspeicherung ausgewählt. Dadurch wird verhindert, dass Sauerstoff in die tieferen Schichten gelangt, in denen die kohlenstoffreiche Biomasse versunken ist. Sauerstoffmangel schafft eine Umgebung, die die Pflanzen konserviert und ihre Zersetzung verhindert. Darüber hinaus produziert die Schwarzmeerregion eine erhebliche Menge Restbiomasse aus der Landwirtschaft und Holzprodukten, was sie zu einem geeigneten Standort für diesen Prozess macht.

Gehölze wie Bäume eignen sich besonders zur Kohlenstoffspeicherung, da sie Kohlenstoff schnell binden und im Wasser stabil sind. Auch andere landwirtschaftliche Reste, wie zum Beispiel Sonnenblumenstängel, sind eine sinnvolle Option. Die Biomasse wird auf Kohlenstoffgehalt und schädliche Chemikalien getestet, bevor sie transportiert und im Meer versenkt wird.

Wenn diese Methode der Kohlenstoffspeicherung ausgeweitet wird, könnte sie jährlich 1 Milliarde Tonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernen. Dies ist von Bedeutung, wenn man bedenkt, dass die Welt im Jahr 36.6 2022 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen hat und die Entfernung von Kohlenstoff für die Eindämmung des Klimawandels von entscheidender Bedeutung ist.

Zwar gibt es Technologien zur CO2-Abscheidung, doch eine der Herausforderungen ist die Menge an Energie, die zum Filtern von COXNUMX aus der Luft erforderlich ist, und die damit verbundenen Infrastrukturkosten. Allerdings könnte diese neue Methode, die das Schwarze Meer als natürliche Senke nutzt, eine kostengünstigere und energieeffizientere Lösung darstellen.

Quelle: Rewind, ABC News, Reuters