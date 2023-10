Wissenschaftler entdecken Gammastrahlen höchster Energie von Pulsar

By

Wissenschaftler des HESS-Observatoriums in Namibia haben eine unglaubliche Entdeckung gemacht: Gammastrahlen mit der höchsten Intensität, die jemals von einem Pulsar, einem toten Stern, aufgezeichnet wurden. Diese Gammastrahlen hatten eine Energie von 20 Teraelektronenvolt, was milliardenfach so hoch ist wie die des sichtbaren Lichts. Dieser Befund stellt eine Herausforderung für aktuelle Theorien über die Erzeugung gepulster Gammastrahlen durch Pulsare dar.

Pulsare sind die Überreste von Sternen, die in Supernovae explodiert sind. Diese toten Sterne sind unglaublich dicht und bestehen größtenteils aus Neutronen. Sie haben einen Durchmesser von nur 20 km, rotieren sehr schnell und senden dabei Strahlen elektromagnetischer Strahlung aus. Diese Strahlen, die oft als Strahlungsimpulse bezeichnet werden, können beobachtet werden, wenn sie über unser Sonnensystem streichen.

Wissenschaftler glauben, dass die Quelle dieser Strahlung schnelle Elektronen sind, die in der Magnetosphäre des Pulsars erzeugt und beschleunigt werden, wenn sie sich in Richtung seiner Peripherie bewegen. Die Magnetosphäre besteht aus Plasma und elektromagnetischen Feldern, die den Stern umgeben und mit ihm rotieren. Während sich die Elektronen nach außen bewegen, gewinnen sie Energie und geben diese in Form von Strahlenbündeln ab.

Der Vela-Pulsar im Sternbild Vela ist der hellste Pulsar im Radioband und sendet ebenfalls Gammastrahlen im Giga-Elektronenvolt-Bereich aus. Oberhalb einer bestimmten Energieschwelle endet seine Strahlung jedoch abrupt. Durch Tiefenbeobachtungen mit HESS haben Wissenschaftler nun eine neue Strahlungskomponente bei noch höheren Energien, bis zu mehreren zehn Teraelektronenvolt, entdeckt.

Diese Entdeckung stellt das bisherige Verständnis von Pulsaren und den Mechanismen hinter ihrer hochenergetischen Strahlung in Frage. Es deutet darauf hin, dass Teilchen durch einen Prozess namens magnetische Wiederverbindung über die Magnetosphäre des Pulsars hinaus beschleunigt werden könnten. Allerdings stößt diese Hypothese immer noch auf Schwierigkeiten, zu erklären, wie solch extreme Strahlung entsteht.

Der Vela-Pulsar hält nun den Rekord für die Emission von Gammastrahlen mit der höchsten Energie aus einem Pulsar. Dieser Befund eröffnet neue Möglichkeiten, andere Pulsare mit hochenergetischer Gammastrahlung zu entdecken und unser Verständnis extremer Beschleunigungsprozesse in astrophysikalischen Objekten zu verbessern.

