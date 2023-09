Chipbasierte optische Resonatoren mit rekordniedrigen UV-Verlusten von Forschern entwickelt

Forschern der Yale University ist es gelungen, chipbasierte photonische Resonatoren zu entwickeln, die im ultravioletten (UV) und sichtbaren Bereich des Spektrums arbeiten und dabei einen rekordverdächtig niedrigen UV-Lichtverlust erzielen. Diese Resonatoren ebnen den Weg für die Entwicklung miniaturisierter Chip-basierter Geräte für Anwendungen wie spektroskopische Sensorik, Unterwasserkommunikation und Quanteninformationsverarbeitung.

Die UV-Photonik ist im Vergleich zur Telekommunikationsphotonik und der sichtbaren Photonik ein relativ unerforschtes Gebiet. Allerdings sind UV-Wellenlängen von entscheidender Bedeutung für den Zugriff auf bestimmte atomare Übergänge im atom-/ionenbasierten Quantencomputing und für die Anregung spezifischer fluoreszierender Moleküle für die biochemische Sensorik.

Die Forscher entwickelten optische Mikroresonatoren auf Aluminiumoxidbasis mit beispiellos niedrigem UV-Verlust, indem sie das richtige Material mit optimierten Design- und Herstellungstechniken kombinierten. Die Mikroresonatoren wurden aus hochwertigen Aluminiumoxid-Dünnfilmen hergestellt, die mithilfe eines hochskalierbaren Atomlagenabscheidungsverfahrens (ALD) hergestellt wurden. Die große Bandlücke von Aluminiumoxid von etwa 8 eV macht es für UV-Photonen transparent.

Um einen weiteren Lichteinschluss zu erreichen und gleichzeitig Streuverluste zu minimieren, ätzten die Forscher das Aluminiumoxid, um Rippenwellenleiter zu erzeugen. Die optimale Ätztiefe ermittelten sie durch Simulationen. Darüber hinaus entwickelte das Team Ringresonatoren mit einem Radius von 400 Mikrometern und erreichte eine Strahlungsverlustunterdrückung von weniger als 0.06 dB/cm bei 488.5 nm und weniger als 0.001 dB/cm bei 390 nm – ein rekordhoher Qualitätsfaktor (Q) von 1.5 × 106 bei 390 nm und 1.9 × 106 bei 488.5 nm.

Die Forscher glauben, dass UV-Photonik aufgrund ihrer größeren Bandbreite und unter Bedingungen, in denen andere Wellenlängen absorbiert werden, beispielsweise in Unterwasserumgebungen, Vorteile in der Kommunikation bietet. Der CMOS-kompatible Atomlagenabscheidungsprozess, der für die Aluminiumoxidherstellung verwendet wird, ebnet auch den Weg für die CMOS-Integration mit amorpher Aluminiumoxid-basierter Photonik.

Zukünftige Forschungen zielen darauf ab, auf Aluminiumoxid basierende Ringresonatoren zu entwickeln, die zur präzisen Wellenlängensteuerung auf verschiedene Wellenlängen abgestimmt werden können, und Modulatoren zu schaffen, indem zwei Resonatoren verwendet werden, die miteinander interferieren. Die Forscher planen außerdem die Entwicklung einer UV-Lichtquelle mit integriertem photonischen integrierten Schaltkreis (PIC), um ein vollständiges PIC-basiertes UV-System zu etablieren.

Quellen:

– Chengxing He et al, Optische Mikroresonatoren aus Aluminiumoxid mit ultrahohem Q im UV- und Blauband, Optics Express (2023). DOI: 10.1364/OE.492510

– Zitat: Forscher stellen Chip-basierte optische Resonatoren mit rekordniedrigen UV-Verlusten her (2023, 26. September), abgerufen am 26. September 2023 von https://phys.org/news/2023-09-fabricate-chip-based-optical-resonators- uv.html