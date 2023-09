Dynamische Abstimmung der Reibung in Graphen: Ein Durchbruch in der Oberflächenkontrolle

By

Ein Team um Professor Rosa Espinosa-Marzal von der University of Illinois Urbana-Champaign hat eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet der Reibungskontrolle gemacht. Durch ihre Forschung haben sie die Fähigkeit demonstriert, die Reibung auf einer Graphenoberfläche mithilfe externer elektrischer Felder dynamisch abzustimmen. Diese Erkenntnis eröffnet neue Möglichkeiten zur Reibungskontrolle in Mikro- und Nanogeräten, wodurch möglicherweise der Energieverbrauch gesenkt und die Leistung verschiedener Systeme verbessert wird.

Reibung spielt sowohl in natürlichen als auch technischen Systemen eine entscheidende Rolle und beeinflusst Gleitkontakte, Materialverschleiß und den Flüssigkeitsfluss über Oberflächen. Traditionell wurde die Reibung durch passive Mittel wie Materialauswahl und Oberflächenrauheit kontrolliert. Es besteht jedoch ein zunehmendes Interesse an der Erforschung von Systemen, bei denen die Reibung in Echtzeit dynamisch angepasst werden kann.

Ein vielversprechender Ansatz zur dynamischen Reibungskontrolle ist die Nutzung externer elektrischer Felder. Diese Felder können die Eigenschaften von Schmierstoffen, Materialoberflächen und deren Wechselwirkungen verändern. Die Forscher heben das Potenzial von 2D-Materialien, insbesondere Graphen, in diesem Bereich aufgrund seiner mechanischen Festigkeit, chemischen Stabilität und thermischen Stabilität hervor.

Graphen, eine zweidimensionale Form von Kohlenstoff, ist für seine außergewöhnlichen Eigenschaften bekannt und wird oft als „Wundermaterial“ bezeichnet. Mit Graphen beschichtete Oberflächen weisen typischerweise eine sehr geringe Reibung auf. Das Forschungsteam hat jedoch gezeigt, dass durch die Anwendung eines elektrischen Feldes die Reibung auf mit Graphen beschichteten Oberflächen „eingeschaltet“ werden kann, wodurch ein höherer Reibungszustand entsteht. Dieser Zustand kann dann kontrolliert und in einen Zustand mit geringerer Reibung zurückgeschaltet werden, ohne dass große elektrische Vorspannungen erforderlich sind.

Die Auswirkungen dieser Entdeckung sind erheblich. Es hat das Potenzial, den Energieverbrauch in nano- und mikroelektromechanischen Systemen zu senken und gleichzeitig eine dynamische Reibungskontrolle zu ermöglichen. Durch die Verringerung des Verschleißes und der Korrosion, die mit der Anwendung direkter Vorspannung einhergehen, bietet dieser Durchbruch neue Möglichkeiten für die Oberflächenkontrolle und Systemoptimierung.

Diese Forschung eröffnet spannende Möglichkeiten für die Zukunft der Reibungskontrolle. Die Möglichkeit, die Reibung vor Ort dynamisch abzustimmen, könnte verschiedene Branchen revolutionieren, von der Fertigung bis zum Transportwesen. Durch Weiterentwicklung und Verfeinerung könnte diese Technologie zu effizienteren und langlebigeren Systemen führen, die sowohl unserem Alltag als auch der Umwelt zugute kommen.

Quelle: University of Illinois Grainger College of Engineering (DOI: 10.1038/s41467-023-41375-7)