Kontrolle der Reibung auf Graphenoberflächen mit elektrischen Feldern

Ein Forschungsteam der University of Illinois Urbana-Champaign und der University of California hat eine neue Methode entdeckt, um die Reibung auf einer Graphenoberfläche mithilfe externer elektrischer Felder dynamisch abzustimmen und zu kontrollieren. Reibung spielt in verschiedenen Systemen eine entscheidende Rolle, einschließlich des Verhaltens von Gleitkontakten, des Materialverschleißes und des Flüssigkeitsflusses über Oberflächen. Die Fähigkeit, Reibung aktiv zu kontrollieren, wird immer wichtiger, da Geräte im Mikro- und Nanomaßstab immer beliebter werden.

Die Forscher untersuchten die Reibung am nanoskaligen Kontakt zwischen Graphen-Feldeffekttransistoren (FETs) und einer Atomic Force Microscopy (AFM)-Spitze. Sie fanden heraus, dass durch Modulation des Dotierungsniveaus von Graphen mithilfe eines externen elektrischen Felds die Reibung erhöht und angepasst werden konnte. Insbesondere wenn Graphen mit halbleitenden Spitzen in Kontakt kam, hing die Reibung empfindlich von der Ladungsdichte im Graphen ab.

Eine der vielversprechendsten Methoden zur Reibungskontrolle ist der Einsatz externer elektrischer Felder. Diese Felder können die Eigenschaften von Schmierstoffen, Materialoberflächen und die Wechselwirkungen zwischen ihnen verändern. Das Forscherteam ist davon überzeugt, dass 2D-Materialien wie Graphen aufgrund ihrer hohen mechanischen Festigkeit, chemischen Stabilität und thermischen Stabilität eine ausgezeichnete Wahl für die Gestaltung interagierender Oberflächen sind.

Traditionell weisen mit Graphenfilmen beschichtete Oberflächen eine sehr geringe Reibung auf. Die Forscher fanden jedoch heraus, dass die Reibung „eingeschaltet“ werden könnte, wenn man die mit Graphen beschichtete Oberfläche unter den richtigen Bedingungen einem elektrischen Feld aussetzt. Das System könnte dann in diesem Zustand höherer Reibung gesteuert werden, bevor es wieder in einen Zustand niedrigerer Reibung umgeschaltet wird, und das alles ohne große elektrische Vorspannungen zwischen den in Kontakt stehenden Oberflächen.

Diese Entdeckung hat das Potenzial, den Energieverbrauch in nano- und mikroelektromechanischen Systemen erheblich zu senken und eine dynamische Kontrolle der Reibung zu ermöglichen. Es mildert auch den erhöhten Verschleiß und die Korrosion der Gleitflächen, wenn eine direkte Vorspannung angewendet wird. Das Forschungsteam ist davon überzeugt, dass ihre Arbeit den Weg für neuartige Ansätze im Oberflächendesign ebnen und zu Fortschritten in verschiedenen Bereichen beitragen wird.

