Wissenschaftler entdecken energieeffiziente Methode zur Harnstoffproduktion

Wissenschaftler der Queensland University of Technology haben einen Weg gefunden, Harnstoff bei Raumtemperatur herzustellen, wodurch der energieintensive Prozess, der normalerweise bei der Herstellung synthetischer Düngemittel verwendet wird, überflüssig wird. Harnstoff ist ein wichtiger Stickstoffdünger, der die Ernte von etwa 27 % der Weltbevölkerung unterstützt. Es ist auch ein wichtiger Rohstoff für Industrien wie Pharma, Kosmetik und Kunststoffe.

Traditionell wird synthetischer Harnstoff durch die Reaktion von Ammoniak und Kohlendioxid bei hohen Temperaturen und Drücken hergestellt. Die vom Forschungsteam vorgeschlagene neue Lösung beinhaltet jedoch eine chemische Reaktion zwischen Stickstoff und Kohlenmonoxid unter Verwendung eines Katalysators auf Graphenbasis bei Raumtemperatur und Atmosphärendruck. Dieser Ansatz reduziert den Energieaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Methoden erheblich und stellt damit einen vielversprechenden Fortschritt in der Harnstoffproduktion dar.

Während sich die Forschung derzeit im theoretischen Stadium befindet, hat das Team einen vielversprechenden Katalysator für eine nachhaltige und energieeffiziente Harnstoffsynthese identifiziert. Sie arbeiten nun mit anderen Forschungsgruppen zusammen, um diese Technologie weiterzuentwickeln und in die praktische Anwendung zu bringen.

Die Ergebnisse der Studie mit dem Titel „CN Coupling Enabled by NN Bond Breaking for Electrochemical Urea Production“ wurden in Advanced Functional Materials veröffentlicht.

Diese innovative Methode zur Harnstoffproduktion hat das Potenzial, der Agrar- und Fertigungsindustrie großen Nutzen zu bringen, indem sie eine nachhaltigere und kostengünstigere Lösung bietet. Durch die Reduzierung des Energieverbrauchs steht diese Entwicklung im Einklang mit den weltweiten Bemühungen, den COXNUMX-Ausstoß zu senken und die ökologische Nachhaltigkeit zu fördern.

Quellen:

– Technische Universität Queensland

– Fortschrittliche Funktionsmaterialien