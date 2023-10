Forscher entdecken vielversprechende Behandlung für Krankenhaus-Superbug

Eine von María Soledad Ramírez, einer Antibiotikaresistenzforscherin am Cal State Fullerton, und ihrem Team durchgeführte Forschung hat eine potenzielle Therapieoption für Acinetobacter baumannii aufgedeckt, einen in Krankenhäusern häufig vorkommenden Superkeim, der gegen viele Antibiotika resistent ist. Diese Art von Bakterien, auch bekannt als Carbapenem-resistenter Acinetobacter baumannii oder CRAB, stellt eine erhebliche Bedrohung für gefährdete Patienten mit geschwächtem Immunsystem dar.

Die Forscher konzentrierten sich darauf, verschiedene Stämme von Milchsäurebakterien (LAB) zu testen, um ihre Wirksamkeit bei der Hemmung des Wachstums von A. baumannii zu bestimmen. Unter den getesteten Stämmen erwies sich Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 als besonders wirksam bei der Verhinderung des Wachstums von A. baumannii-Zellen und verursachte sogar deren Absterben.

Ramírez weist darauf hin, dass Milchsäurebakterien als potenzielle Behandlung für durch A. baumannii verursachte Infektionen vielversprechend sind. Die Studie untersucht außerdem, wie verschiedene LAB-Stämme CRAB durch verschiedene Tests und die Untersuchung der genetischen Reaktion von A. baumannii bekämpfen können. Die Ergebnisse dieser Studie wurden in Scientific Reports veröffentlicht.

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 die Fähigkeit besitzt, A. baumannii zu bekämpfen, was eine potenzielle alternative Behandlungsoption für diese Infektionen darstellt. Es bedarf jedoch weiterer Forschung, um diese Ergebnisse zu validieren und diese potenzielle Behandlung zu entwickeln.

Das Forschungsteam, zu dem Nicholas Salzameda, Lehrstuhlinhaber und Professor für Chemie und Biochemie an der CSUF, sowie die Studenten Briea Gasca und Nardin Georgeos gehören, hat außerdem die Bedeutung der kontinuierlichen Forschung und Entwicklung neuer Antibiotika zur Bekämpfung multiresistenter Bakterien hervorgehoben. Diese Forschung könnte möglicherweise Millionen von Leben weltweit retten.

Die Studie ist ein bedeutender Erfolg für Gasca, die seit einem Jahr mit Ramírez zusammenarbeitet, wertvolle Forschungserfahrungen sammelt und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in der Molekularbiologie und Biotechnologie erweitert. Gasca hofft, dass ihre Beteiligung an dieser Studie ihr Engagement und ihre Glaubwürdigkeit gegenüber zukünftigen Arbeitgebern im Forschungsbereich unter Beweis stellen wird.

Die Mitarbeiter der Studie, darunter die Erstautorin Cecilia Rodriguez, eine Gastwissenschaftlerin aus Argentinien, spielten eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von LAB-Stämmen und ihrem Beitrag zum gesamten Forschungsprojekt.

Die Ergebnisse dieser Studie stellen einen vielversprechenden Schritt vorwärts bei der Entwicklung neuer Behandlungen für Carbapenem-resistente Acinetobacter baumannii-Infektionen dar und tragen dazu bei, diesen hartnäckigen und herausfordernden Krankenhaus-Supererreger zu bekämpfen.

