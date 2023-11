Wissenschaftler enthüllen das Geheimnis einer exklusiven Beziehung zwischen Fruchtfliegen auf den Seychellen

By

Ein Forscherteam der University of California, Riverside, hat kürzlich die faszinierende Erklärung für die einzigartige Anziehungskraft zwischen der Drosophila sechellia-Fliege und den Früchten, von denen sie sich auf den Seychellen ernährt, entdeckt. Die D. sechellia-Fliege ist die einzige Art, die eine Vorliebe für die Noni-Früchte zeigt, die ausschließlich auf dieser Inselgruppe im Indischen Ozean wächst.

Im Gegensatz zu anderen Drosophila-Arten hat sich die D. sechellia-Fliege daran angepasst, auf Noni-Früchten (Morinda citrifolia) zu überleben, die für andere Fliegen giftige Fettsäuren enthalten. Professor Anupama Dahanukar, der leitende Wissenschaftler der Studie, erklärt, dass bei D. sechellia zwei wesentliche Veränderungen aufgetreten sind, die es ihm ermöglichen, die Fettsäuretoxine zu tolerieren und eine Verhaltenspräferenz für die Frucht zu entwickeln.

Um zu verstehen, wie sich diese einzigartige Präferenz entwickelt hat, verglichen die Forscher D. sechellia mit zwei anderen Fliegenarten, D. melanogaster und D. simulans, die Generalisten sind und sich nicht von Noni-Fettsäuren ernähren. Die Studie ergab, dass die Noni-Fettsäuren bittere Geschmacksneuronen in den Fliegen aktivieren und gleichzeitig ihre süßen Geschmacksneuronen hemmen, was zu einer Präferenz für Bitterkeit und einer Verringerung der Süße führt.

Weitere Analysen ergaben, dass die Bitterkeitsneuronen, die für negative Signale verantwortlich sind, in D. sechellia weniger empfindlich auf bestimmte Fettsäuren reagieren, was das negative Signal abschwächt und es der Fliege ermöglicht, Noni-Früchte zu bevorzugen. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Fettsäuren positive Signale hemmen, indem sie die Zuckerreaktion unterdrücken, obwohl diese Hemmung bei D. sechellia schwächer war.

Durch die Entscheidung, sich von Noni-Früchten zu ernähren und darauf Eier zu legen, erlangt D. sechellia einen evolutionären Vorteil gegenüber anderen Fliegen, die die Früchte meiden. Die Ergebnisse dieser Studie geben nicht nur Aufschluss über die Geschmackssinnesfunktion bei Fliegen, sondern eröffnen auch Möglichkeiten zu verstehen, wie sich Insekten an verschiedene Wirtspflanzen anpassen und eine Toleranz gegenüber Toxinen entwickeln.

Um ihre Forschung zu erweitern, sind die Wissenschaftler daran interessiert, ähnliche Geschmacksreaktionsanalysen an anderen Drosophila-Arten durchzuführen. Dieser vergleichende Ansatz könnte wertvolle Einblicke in die Abfolge von Ereignissen liefern, die zur Verhaltensentwicklung führen, und wie sich Geschmacksvariationen auf die Ernährungspräferenzen in Organismen auswirken.

FAQ:

F: Warum ist Drosophila sechellia die einzige Fliegenart, die auf den Seychellen von der Noni-Früchte angezogen wird?

A: D. sechellia hat physiologische Veränderungen entwickelt, die es ihm ermöglichen, die in der Noni-Frucht vorhandenen Fettsäuretoxine zu tolerieren, was ihm eine Vorliebe für diese bestimmte Frucht verleiht.

F: Welche Veränderungen sind bei D. sechellia aufgetreten, die es ihm ermöglichen, die Toxine zu tolerieren?

A: Die Bittergeschmacksneuronen in D. sechellia reagieren weniger empfindlich auf bestimmte Fettsäuren, wodurch das mit Bitterkeit verbundene negative Signal abgeschwächt wird. Darüber hinaus unterdrücken die Fettsäuren in Noni-Früchten die süße Geschmacksreaktion bei Fliegen, obwohl diese Unterdrückung bei D. sechellia schwächer ist.

F: Welchen Nutzen hat diese Vorliebe für Noni-Früchte für D. sechellia?

A: Durch die Entscheidung, Noni-Früchte zu essen und Eier darauf zu legen, erlangt D. sechellia einen evolutionären Vorteil gegenüber anderen Fliegen, die die giftigen Früchte meiden.

F: Wie kann diese Forschung auf die Bekämpfung landwirtschaftlicher Schädlinge angewendet werden?

A: Das Verständnis der genetischen Veränderungen, die es Insekten ermöglichen, sich an Wirtspflanzen anzupassen und Toxine zu tolerieren, könnte bei der Entwicklung von Strategien zur Bekämpfung landwirtschaftlicher Schädlinge hilfreich sein. Das D. sechellia/noni-Modell bietet vielversprechende genetische Werkzeuge zur Untersuchung dieser Mechanismen.