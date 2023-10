Neue menschliche Migrationsroute aus Afrika durch die Levanteregion entdeckt

Ein Forschungsteam bestehend aus Mitgliedern der University of Jordan, der Yarmouk University, China, Australien und dem Vereinigten Königreich hat eine bahnbrechende Entdeckung hinsichtlich einer neuen menschlichen Migrationsroute aus Afrika durch die Levanteregion gemacht. Durch die Untersuchung von Beweisen aus verschiedenen Gebieten der südjordanischen Wüste konnte das Team antike Fußspuren aufspüren und mithilfe fortschrittlicher Techniken das Alter von Böden und Gesteinen analysieren.

Die von der jordanischen Nachrichtenagentur Petra berichtete Studie ermöglichte die Bestimmung des Alters alter Seesedimente in verschiedenen Teilen Zentral- und Südjordaniens. Diese Sedimente deuteten auf die Bildung von Seen in Zeiträumen hin, die eng mit der frühen menschlichen Migration aus Afrika verbunden waren. Das Team entdeckte auch Steinwerkzeuge aus der Mittelsteinzeit in der Nähe des Wadi Grendel-Gebiets, angrenzend an einen der Seen, die 84,000 Jahre alt sind.

Diese bahnbrechende Entdeckung weist auf eine neue Migrationsroute für Menschen aus Afrika durch die Levante-Region hin. Das Vorhandensein dieser Seen in der südjordanischen Wüste deutet auf ein feuchtes Klima in dieser Zeit hin und unterstreicht die Anfälligkeit der Region für den Klimawandel.

Diese Forschung liefert wertvolle Einblicke in die Bewegung der alten Menschen und ihre Fähigkeit, sich an veränderte Umweltbedingungen anzupassen. Es trägt zu unserem Verständnis menschlicher Migrationsmuster und der Wege bei, die Menschen bei ihrer Ausbreitung über den Globus nehmen.

Insgesamt wirft diese Studie Licht auf ein wichtiges Kapitel der Menschheitsgeschichte und bietet neue Perspektiven auf die Dynamik der Migration und die Auswirkungen des Klimawandels auf frühe menschliche Populationen. Die Erkenntnisse dieser Forschung haben das Potenzial, unser Verständnis der menschlichen Evolution und der Migrationsmuster unserer Vorfahren neu zu gestalten.

Quellen:

– Jordanische Nachrichtenagentur (Petra)