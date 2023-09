Forscher entwickeln Polymer mit adaptivem thermoresponsivem Verhalten

Forscher am FAMU-FSU College of Engineering haben zwei eng verwandte Polymere entwickelt, die unterschiedlich auf hohe und niedrige Temperaturen reagieren. Diese aus Sulfoxid und einer kleinen Strukturvariation hergestellten Polymere haben das Potenzial für eine breite Palette von Anwendungen in Bereichen wie der Medizin, der Proteinsynthese und Schutzbeschichtungen. Die Ergebnisse ihrer Studie wurden in der Fachzeitschrift Macromolecules veröffentlicht.

Der herkömmliche Ansatz zur Erzielung unterschiedlicher thermischer Verhaltensweisen in Polymeren erfordert die Schaffung separater Polymere für jede Anwendung. Den Forschern gelang es jedoch, einen einzigen Polymertyp zu entwickeln, der sich leicht und mit minimalem Eingriff an verschiedene Aufgaben anpassen lässt. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Polymertechnik dar.

Die Forscher fanden heraus, dass das Vorhandensein einer Methylengruppe, eines Paares von Wasserstoffatomen, dazu führt, dass die Polymere unterschiedlich auf Temperaturschwankungen reagieren. Eine Version wurde bei niedrigen Temperaturen in Wasser löslich und bei hohen Temperaturen unlöslich, während die andere Version das gegenteilige Verhalten zeigte und sich bei hohen Temperaturen auflöste.

Zusätzlich zu dieser Entdeckung entdeckte das Forscherteam auch einen neuen Mechanismus, der die kritische Temperaturschwelle der Polymerauflösung regelt. Sie stellten fest, dass die Dipol-Dipol-Wechselwirkung, die Anziehung zwischen positiv und negativ geladenen Polen verschiedener Moleküle, eine Rolle bei der Bestimmung der Temperatur spielt, bei der sich das Polymer mit Wasser vermischt.

Das von den Forschern entwickelte Polymer zeigte außerdem ein zweistufiges thermisches Verhalten und durchlief Phasenänderungen in zwei Stufen anstelle einer einphasigen Änderung. Diese einzigartige Funktion könnte potenzielle Anwendungen in der Medizin haben, beispielsweise die Herstellung einer Medikamentenkapsel, die sich in der Hitze des Magens eines Patienten in zwei Schritten auflöst und so eine präzise Medikamentenabgabe ermöglicht.

Diese bahnbrechende Forschung eröffnet neue Möglichkeiten für die Polymertechnik und die Entwicklung von Materialien mit adaptivem thermoresponsivem Verhalten. Es zeigt das Potenzial für die Schaffung vielseitiger Polymere, die leicht auf verschiedene Anwendungen zugeschnitten werden können und einen effizienteren und kostengünstigeren Ansatz für das Polymerdesign bieten.

