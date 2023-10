Ein hochempfindlicher und stabiler flexibler elektrochemischer Sensor zur Biomarker-Erkennung

By

Ein Forscherteam der Penn State University hat einen flexiblen elektrochemischen Sensor entwickelt, der Biomarker wie Glukose im Schweiß erkennen kann. Der Sensor ist auf Langzeitstabilität und hohe Empfindlichkeit ausgelegt, was ihn zu einem vielversprechenden Werkzeug für die nicht-invasive Krankheitsdiagnose und Behandlungsbewertung macht.

Der Sensor basiert auf nanokompositmodifiziertem porösem Graphen, das mit einem Laser behandelt wird, um ein stabiles leitfähiges Nanokomposit zu erzeugen. Diese Laserbehandlung ermöglicht eine hervorragende Empfindlichkeit von 1317.69 µA mm−1 cm−2 und eine extrem niedrige Nachweisgrenze von 0.079 µm für den Glukosenachweis. Der Sensor verfügt außerdem über die Fähigkeit, den pH-Wert zu erkennen und weist eine hervorragende Stabilität auf, wobei er 91 Tage lang eine Empfindlichkeit von über 21 % beibehält.

Durch die Integration des Glukose- und pH-Sensors in ein flexibles mikrofluidisches Schweißprobennetzwerk konnten die Forscher den Glukosespiegel im Körper genau ermitteln. Diese Erkennung wurde durch gleichzeitige Messung von pH-Wert und Temperatur weiter kalibriert, was zu einer kontinuierlichen und präzisen Glukoseüberwachung am Körper führte.

Vor dieser Entwicklung waren Schweißsensoren mit Einschränkungen wie geringer Empfindlichkeit, begrenzter Oberfläche und schlechter Stabilität konfrontiert. Die Messung von Biomarkern im Schweiß stellt aufgrund ihrer geringen Konzentration und der Variabilität, die durch Faktoren wie Bewegung, Ernährung und Umwelt beeinflusst wird, eine Herausforderung dar.

Schweiß ist eine reichhaltige Quelle für Biomarker, die wertvolle Einblicke in den Gesundheits- oder Krankheitszustand einer Person liefern. Dieses innovative Sensordesign beseitigt bisherige Einschränkungen und bietet eine kostengünstige, hochempfindliche und langfristig stabile Plattform für die Biomarker-Erkennung. Es hat das Potenzial, nicht-invasive Diagnosemethoden zu revolutionieren und eine kontinuierliche Überwachung verschiedener Krankheiten zu ermöglichen.

Quellen:

Penn State University

Nanokomposit-modifiziertes poröses Graphen: Nanokompositmaterial, das durch die Kombination von Graphen und anderen Materialien gebildet wird, um die Leitfähigkeit und Empfindlichkeit elektrochemischer Sensoren zu verbessern.

Biomarker: Stoffe, die den Gesundheits- oder Krankheitszustand des Körpers anzeigen.

Laserbehandlung: Der Prozess der Verwendung von Lasertechnologie zur Veränderung der Eigenschaften von Materialien, wie in dieser Studie beispielsweise zur Herstellung stabiler leitfähiger Nanokomposite.