Die Entwicklung neuer Kraftstoffe verspricht einen sichereren Transport und eine sicherere Lagerung

By

Forscher haben einen bedeutenden Durchbruch in der Kraftstofftechnologie erzielt, indem sie einen Kraftstoff entwickelt haben, der sich nur entzündet, wenn elektrischer Strom angelegt wird. Dieser Fortschritt hat das Potenzial, die Sicherheit beim Transport und der Lagerung von Kraftstoff erheblich zu verbessern.

Der Kraftstoff, der in einem im Journal of the American Chemical Society veröffentlichten Artikel beschrieben wird, besteht aus flüssigem Kraftstoff mit suspendierten flüchtigen Kraftstoffmolekülen. Diese Moleküle entzünden sich bei Kontakt mit Sauerstoff und Feuer, wodurch die Gefahr einer unbeabsichtigten Entzündung besteht. Durch die Reduzierung der Sauerstoffquelle stellten die Forscher jedoch fest, dass sie die Verbrennung des Kraftstoffs kontrollieren konnten.

Der Schlüsselbestandteil dieses neuen Kraftstoffs ist eine ionische Flüssigkeit, die aus einer Form von verflüssigtem Salz besteht. Dieses Salz, das einen niedrigeren Schmelzpunkt als Speisesalz hat, bildet die Basis des Kraftstoffs. Chlor in der Flüssigkeit wurde durch Perchlorat ersetzt, wodurch eine Substanz entstand, die nur in Gegenwart von elektrischem Strom brennt. Durch die Anpassung der Spannung konnten die Forscher die Intensität der Flammen und die Energieabgabe steuern.

Die Anwendung dieser Technologie geht über den Transportbereich hinaus. Der Kraftstoff hat das Potenzial, die Sicherheit in Fahrzeugen zu erhöhen, indem er einen Notausschalter enthält, der den Motor im Notfall automatisch abschalten kann. Diese Funktion könnte in Situationen, in denen der Fahrer oder das Fahrzeug handlungsunfähig wird, von unschätzbarem Wert sein.

Obwohl das Konzept dieses neuen Kraftstoffs vielversprechend ist, sind weitere Tests erforderlich, um seine Effizienz und Kompatibilität mit verschiedenen Motortypen zu bestimmen. Sobald diese Tests abgeschlossen sind, könnte der Kraftstoff für die Kommerzialisierung bereit sein und die Art und Weise, wie Kraftstoff gelagert und verwendet wird, revolutionieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese bahnbrechende Entwicklung in der Kraftstofftechnologie das Potenzial hat, die Sicherheit bei Transport und Lagerung deutlich zu verbessern. Durch die Nutzung eines elektrischen Stroms als Zündquelle haben die Forscher einen Kraftstoff geschaffen, der sowohl kontrollierbar als auch sicherer zu handhaben ist. Mit weiteren Tests und Verbesserungen könnte diese Technologie bald in verschiedenen Branchen eingesetzt werden und Fahrzeuge und Kraftstoffsysteme deutlich sicherer machen.

Quellen:

– Zeitschrift der American Chemical Society

– Das Forschungspapier zur neuen Kraftstofftechnologie.